۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۸

روند دمای هوا از امروز در استان ایلام افزایشی است

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: طبق بررسی های انجام شده روند دمای هوا از امروز در استان افزایشی است.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از عبور یک سامانه ناپایدار زودگذر طی روز گذشته خبر داد و گفت: در برخی نواحی، به‌ویژه شمال استان، رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه این سامانه تا اوایل امروز در استان باقی مانده است، افزود: رگبارهای غالباً پراکنده و نقطه‌ای، به‌ویژه در نواحی شمالی در پی این سامانه در استان حاکم شده است.

احمدی نژاد ادامه داد: این بارش‌ها ممکن است با رعد و برق همراه باشند و اگرچه حجم کلی بارش‌ها بالا نیست، اما شدت لحظه‌ای آنها می‌تواند باعث ایجاد آبگرفتگی‌های موقت در برخی نقاط شود.

وی افزود: امروز این سامانه از استان خارج و وضعیت جوی آرام‌تر خواهد شد؛ همجنین پس از خروج این سامانه، روند دمای هوا از امروز تا روز یکشنبه افزایشی خواهد بود.

احمدی‌نژاد تأکید کرد: حدود ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد افزایش دما در این بازه زمانی مورد انتظار است که این روند افزایشی دما، به تدریج هوا را به حالت متعادل‌تری نزدیک می‌کند و پایان‌دهنده‌ دوره‌ خنک‌سالی موقت خواهد بود.

کد مطلب 6818286

