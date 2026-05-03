روند دمای هوا از امروز در استان ایلام افزایشی است

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از عبور یک سامانه ناپایدار زودگذر طی روز گذشته خبر داد و گفت: در برخی نواحی، بهویژه شمال استان، رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه این سامانه تا اوایل امروز در استان باقی مانده است، افزود: رگبارهای غالباً پراکنده و نقطهای، بهویژه در نواحی شمالی در پی این سامانه در استان حاکم شده است.
احمدی نژاد ادامه داد: این بارشها ممکن است با رعد و برق همراه باشند و اگرچه حجم کلی بارشها بالا نیست، اما شدت لحظهای آنها میتواند باعث ایجاد آبگرفتگیهای موقت در برخی نقاط شود.
وی افزود: امروز این سامانه از استان خارج و وضعیت جوی آرامتر خواهد شد؛ همجنین پس از خروج این سامانه، روند دمای هوا از امروز تا روز یکشنبه افزایشی خواهد بود.
احمدینژاد تأکید کرد: حدود ۳ تا ۴ درجه سانتیگراد افزایش دما در این بازه زمانی مورد انتظار است که این روند افزایشی دما، به تدریج هوا را به حالت متعادلتری نزدیک میکند و پایاندهنده دوره خنکسالی موقت خواهد بود.
نظر شما