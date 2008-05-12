امیدواریم سه سهمیه لیگ قهرمانان نصیب ایران شود / جام حذفی تا 20 خردادماه به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی در نشست امروز مجمع عمومی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به ارائه گزارش به اعضا مجمع پرداخت و افزود: فصل نقل و انتقالات هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر از تاریخ چهارم تیرماه سال 86 آغاز و تا تاریخ هفدهم مردادماه به طول انجامید. در این بین 413 قرارداد بازیکن و 103 قرارداد مربی و اعضا کادر فنی به ثبت رسید که در این آمار قرارداد مربیان و بازیکنانی که تحت قرارداد با باشگاه های خود بودند لحاظ نشده است.

وی ادامه داد : مسابقات لیگ برتر از تاریخ 26 مردادماه سال 86 آغاز شد که طی آن 306 بازی برگزار خواهد شد که تا به امروز 288 بازی از لیگ را پشت سر گذاشته ایم . در این بین 103 بازی با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است و در 185 بازی طرفین برتری را از آن خود کرده اند. در این 288 بازی جمعا 643 بار توپ از خط دروازه ها گذشته است که میانگین 23/2 گل برای هر بازی است. مسابقات لیگ برتر در مجموع یک میلیون و 373 هزار و چهارصد و هشت نفر تماشاگر داشته است که میانگین چهار هزار و 922 نفر برای هر بازی است.

جام حذفی تا 20 خردادماه به اتمام می رسد

رئیس سازمان لیگ برتر در خصوص برگزاری مسابقات لیگ برتر گفت: از تاریخ سی ام آبان ماه 86 برگزاری مسابقات جام حذفی به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال محول شد. تلاش ما بر این است که پس از پایان مسابقات لیگ برتر در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه برنامه دیدارهای باقی مانده از جام حذفی را اعلام کنیم. البته تدوین برنامه بازی های جام حذفی به گونه ای خواهد بود که روند آماده سازی تیم ملی را با وقفه روبه رو نکند. اگر مشکلی وجود نداشته باشد قطعا تا تاریخ بیستم خردادماه بازی های جام حذفی را نیز به پایان خواهیم رساند.

محمدی همچنین در خصوص فعالیت های اقتصادی و جذب حامی مالی برای سازمان لیگ فدراسیون فوتبال گفت: در زمان فدراسیون پیشین با شرکت شبکه سبز قرارداد همکاری بسته شده بود که پس از تغییر و تحول در فدراسیون این قرارداد لغو با شرکت شستا قرارداد همکاری به امضا رسید. به موجب این قرارداد باید مبلغ چهار میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال پرداخت می شد که رقمی به مراتب کمتر از این در اختیار سازمان لیگ قرار گرفت.

وی در ادامه از امضا قرارداد با صندوق حمایت از ورزشکاران برای حمایت مالی از سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال خبر داد و گفت: به موجب قرارداد امضا شده با این صندوق باید تا پایان مسابقات فصل جاری مبلغ سه میلیارد تومان به سازمان لیگ برتر پرداخت می شد که تاکنون یک میلیارد و 350 میلیون تومان از این رقم را دریافت کرده ایم و باقی آن تا پایان شهریورماه در اختیار سازمان لیگ قرار می گیرد که بین تیم های لیگ برتری تقسیم خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ برتر با اشاره به اینکه فوتبال ایران تاکنون کسب دو سهمیه در لیگ قهرمانان حرفه ای فوتبال آسیا در سال 2009 را قطعی کرده است، افزود: در زمان حضور بازرسان لیگ حرفه ای فوتبال آسیا در ایران، کشورمان توانست در مجموع 296 امتیاز از حدنصاب های مورد نظر AFC را کسب کند که بر این اساس دو سهمیه به فوتبال ایران تعلق خواهد گرفت.

وی با اشاره به نشست مسئولان فدراسیون فوتبال با بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ 25 فروردین ماه افزود: دربازدید قبلی آنها در چهار مورد با مشکل روبه رور بودیم که عبارتند از ثبت سازمان لیگ در ثبت شرکت ها به عنوان موسسه ای مستقل از فدراسیون فوتبال، ارائه تراز مالی باشگاه ها، ارائه تراز مالی سازمان لیگ و میانگین تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ برتر. در نشست اخیر این مشکلات نیز برطرف شد.

محمدی تصریح کرد: امیدواریم با ارائه مدارک جدید و برطرف شدن مشکلات حداقل 10 امتیاز به مجموع امتیازات ما افزوده شود و در تاریخ 20 می (31 اردیبهشت ماه) کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا سه سهمیه را برای فوتبال ایران درمسابقات لیگ حرفه ای این قاره در نظر گیرد.