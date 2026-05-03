هوای اصفهان قابل قبول است؛ شاخص ۴ شهر بر مدار قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۳ اردیبهشت با میانگین ۸۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۷، احمدآباد ۹۷، پارک زمزم ۷۷، بزرگراه خرازی ۸۰، دانشگاه صنعتی ۸۳، رهنان ۸۹، سپاهانشهر ۹۵، فرشادی ۸۱، فیض ۷۰، بولوار کاوه ۷۶، میرزا طاهر ۸۲، ولدان ۸۸ و ولدان ۷۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۱۰۸، زینبیه ۱۲۱ و کردآباد ۱۳۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوای خمینیشهر و زرینشهر ناسالم برای گروههای حساس و در سجزی و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و کاشان، شاهینشهر و مبارکه قابل قبول است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
