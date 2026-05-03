به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا نظام‌اسلامی، جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح، در جمع معلمان مدرسه شهیذه سهام خیام با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ترکیبی اخیر گفت: دشمن در سر داشت تا با شهادت رهبر معظم انقلاب، شورش‌های خیابانی را کلید بزند و کشور را در روز سوم تقدیم خود کند، اما به فضل الهی و با یاری خداوند و همت مردم، تا امروز به این هدف شوم خود نرسیده است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال نابودی اصل ایران است، نه فقط جمهوری اسلامی، افزود: آن‌ها می‌خواهند ایران را ببلعند و به سرنوشت کشورهایی همچون ونزوئلا دچار کنند که امروز حتی اجازه برداشت از پول نفت خود را ندارد. اما اینجا ایران است و زهی خیال باطل.

سرهنگ نظام‌اسلامی با اشاره به ایام پس از شهادت رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: شاید در ذهن دشمن و حتی برخی از ما این سوال بود که پس از شهادت رهبر چه اتفاقی خواهد افتاد، اما امام شهید ما پیش‌تر فرموده بودند که مردم مبعوث می‌شوند. عجب اتفاق زیبایی رخ داد؛ کشور چند روز رهبر نداشت اما این مردم بودند که رهبری کشور را به دست گرفتند و اجازه ندادند کار به دست دشمن بیفتد.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح با مهم خواندن حضور مردم در خیابان‌ها خاطرنشان کرد: یکی از جبهه‌های اصلی نبرد، خیابان‌هاست. اگر امروز موشک ما به هدف می‌خورد و تیم مذاکره‌کننده ما می‌تواند عمل کند، به پشتوانه حضور مردم در صحنه است. قدرت اصلی ما حضور و اخلاص مردم است.

وی با اشاره به پیوند جنگ و دیپلماسی اظهار داشت: هنوز جنگی تمام نشده است. مذاکره و جنگ از هم سوا نیستند؛ مذاکره خودش یک جور جنگیدن است. همه در یک سنگر مشغول کار هستند؛ چه بچه‌های سپاه، چه ارتش، چه فراجا و چه بچه‌های بسیج در محلات. اما مهم‌تر از همه، نقش مردم و اتحاد ملی است و باید حواسمان باشد دشمن این اتحاد را به هم نزند.

نظام‌اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فضاسازی رسانه‌ای دشمن خطاب به معلمان گفت: به توییت‌های ترامپ قمارباز اصلاً توجه نکنید. او از صبح تا شب ۱۸ یا ۱۹ توییت می‌زند و هر لحظه موضعی متناقض می‌گیرد. باید به فرزندان خود در میدان جنگ و تیم مذاکره‌کننده‌مان اعتماد کنیم و اتحاد خود را حفظ نماییم.

وی در پایان با اشاره به تحولات اخیر در اصفهان تأکید کرد: ریزش‌های دشمن یواش یواش در حال آشکار شدن است. خدا با ماست و دست خدا بالای سر ماست، چرا که مردم پای کارند و اخلاص دارند. ما تنها با یک کشور نجنگیده‌ایم؛ کشورهای عربی و اروپایی‌هایی که ادعای بی‌طرفی داشتند نیز پشت صحنه به دشمن کمک می‌کردند، اما ملت ایران ایستاد و تا این لحظه اتفاقات خوبی رقم خورده است. این همت مردم بوده و خواهد بود.