به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، تاکنون وظایف و مسئولیتهای دینی متروپلیتن لاروس از شرق ارمنستان و نیویورک برعهده اسقف اعظم هیلاریون از سیدنی ، استرالیا ونیوزیلند بوده است.

متروپلیتن لاروس روز 16 مارس(26 اسفند ماه سال گذشته) درگذشت و براساس اظهارات اسقف اعظم مارک از برلین و آلمان، اسقف هیلاریون نزدیکترین جانشین احتمالی وی محسوب می‌شود.

براساس قوانین کلیسای ارتدکس روسیه که خارج از کشور روسیه به سرمی‌برند انتخاب نختسین رهبر روحانی این کلیسای توسط شورای اسقفی باید به تأیید پاتریاک الکسی دوم رهبر روحانی کلیسای ارتدکس روسیه نیز برسد.