کمبود ناجی شنای بانوان خراسان جنوبی را با مشکل مواجه کرده است

داریوش اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تعداد استخرهای سرپوشیده و روباز استان را 10 استخر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر در شهرستانهای فردوس، نهبندان و سرایان به علت نبود ناجی زن بانوان از شنا کردن محروم هستند.

وی با بیان اینکه رشته نجات غریق در سطح خراسان جنوبی هنوز ناشناخته مانده است، اظهار داشت: در کل استان حدود 50 ناجی مرد و هشت ناجی زن وجود دارد.

اعتمادی تعداد بیمه شدگان این هیئت ورزشی را بسیار پایین دانست و خاطرنشان کرد: در سال 85 هیچ بیمه شده ای در این استان وجود نداشته و در سال 86 توانسته ایم تنها 50 نفر بیمه شده نجات غریق در استان داشته باشیم.

رئیس هیئت نجات غریق خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح خراسان جنوبی غواص وجود ندارد یادآور شد: در آینده نزدیک و در صورت تامین اعتبار لازم این هیئت قصد دارد یک تیم غواصی در استان راه اندازی کند.

اعتمادی از برگزاری سه دوره کلاس آموزشی نجات غریق برای خواهران و برادران طی سال 86 در این استان خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری نیز یک دوره کلاس آموزشی نجات غریق درجه دو برای خواهران در این استان برگزار خواهد شد.

وی اعتبارات سال گذشته هیئت نجات غریق این استان را سه میلیون و 300 هزار تومان عنوان کرد و خواستار کمک بیشتر اداره کل تربیت بدنی و دستگاه های دست اندرکار امداد رسان استان برای کمک به این هیئت شد.