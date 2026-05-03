به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی ریشههای تاریخی و فرهنگی مقاومت ایرانیان در برابر تهاجم بیگانگان، با تمرکز بر تلاقی تاریخ، فرهنگ و پدیدارشناسی مقاومت دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، با حضور نخبگان حوزه ایرانشناسی از کشورهای مختلف، برگزار خواهد شد.
این نشست تخصصی که با هدف تبیین پیوندهای تاریخی و فرهنگی مقاومت در جهان اسلام و کشورهای همسایه برگزار میشود، میزبان جمعی از اساتید برجسته و ایرانشناسان بینالمللی خواهد بود.
در این نشست، دکتر علی شهیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیبات و علوم انسانی تهران، به بررسی مبانی علمی مقاومت در تاریخ ایران خواهد پرداخت. همچنین مدیر مرکز ایرانشناسی دانشگاه دولتی داغستان، و دکتر سرپورامتن، استاد دانشگاه حسین الدین اندونزی، از منظر بینالمللی به تحلیل چالشهای فرهنگی و تاریخی در این حوزه خواهند پرداخت.
این رویداد که با دبیری کورش مقتدری، رئیس اداره توسعه مراکز ایرانشناسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت برخط (آنلاین) خواهد بود و فرصتی علمی برای همافزایی میان مراکز ایرانشناسی جهان جهت بازخوانی هویت ملی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی فراهم میآورد.
علاقه مندان می توانند روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به وقت ایران این نشست را از طریق لینک https://teams.live.com/meet/۹۳۷۷۶۳۹۶۹۱۱۰۴?p=A۶xCgGaNOiIiyqlNhs دنبال کنند.
نظر شما