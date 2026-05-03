  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

نقشه‌ راه‌های چهارمحال و بختیاری به‌روز شد

نقشه‌ راه‌های چهارمحال و بختیاری به‌روز شد

شهرکرد-کارشناس مطالعات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: به‌روزرسانی نقشه راه‌های چهارمحال و بختیاری پس از ۵ سال با چاپ ۲۰ نقشه از راه‌های اصلی، فرعی و روستایی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد امیدی، از تکمیل پروژه به‌روزرسانی نقشه جامع راه‌های استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۸ تاکنون، نقشه راه‌های استان با چنین کیفیت و دقتی به‌روز نشده بود، تصریح کرد: با هدف ارتقای اطلاعات مسیرها، معرفی آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های چهارخطه، راه‌های اصلی و فرعی، و همچنین کیلومتراژ دقیق جاده‌ها، این پروژه با همکاری نزدیک اداره‌کل راه و شهرسازی استان به سرانجام رسید.

امیدی افزود: در این طرح، ۲۰ نقشه به‌روز و چاپی از راه‌های اصلی، فرعی و حتی مسیرهای روستایی تهیه و منتشر شده است که ابزاری کارآمد برای مدیران، امدادگران، گردشگران و فعالان حمل‌نقل خواهد بود.

کارشناس مطالعات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: به‌روزرسانی نقشه‌ها نه تنها به کاهش سفرهای بی‌برنامه و تصادفات جاده‌ای کمک می‌کند، بلکه زیرساخت اطلاع‌رسانی مسیرهای استان را برای نرم‌افزارهای مسیریاب و دستگاه‌های امدادی متحول می‌سازد.

کد مطلب 6818488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها