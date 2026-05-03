به گزارش خبرگزاری مهر، حامد امیدی، از تکمیل پروژه بهروزرسانی نقشه جامع راههای استان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۸ تاکنون، نقشه راههای استان با چنین کیفیت و دقتی بهروز نشده بود، تصریح کرد: با هدف ارتقای اطلاعات مسیرها، معرفی آزادراهها، بزرگراهها، راههای چهارخطه، راههای اصلی و فرعی، و همچنین کیلومتراژ دقیق جادهها، این پروژه با همکاری نزدیک ادارهکل راه و شهرسازی استان به سرانجام رسید.
امیدی افزود: در این طرح، ۲۰ نقشه بهروز و چاپی از راههای اصلی، فرعی و حتی مسیرهای روستایی تهیه و منتشر شده است که ابزاری کارآمد برای مدیران، امدادگران، گردشگران و فعالان حملنقل خواهد بود.
کارشناس مطالعات راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهروزرسانی نقشهها نه تنها به کاهش سفرهای بیبرنامه و تصادفات جادهای کمک میکند، بلکه زیرساخت اطلاعرسانی مسیرهای استان را برای نرمافزارهای مسیریاب و دستگاههای امدادی متحول میسازد.
