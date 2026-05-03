۳ طرح گردشگری جدید در لرستان مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله عباسیان در حاشیه جلسه کمیته فنی گردشگری لرستان، اظهار داشت: سه طرح سرمایهگذاری شامل دو مجتمع گردشگری در شهرستانهای بروجرد و دلفان و یک اقامتگاه بومگردی در ازنا موردتأیید قرار گرفتند.
وی گفت: موافقت اصولی احداث مجتمع گردشگری بروجرد صادر شده است؛ این طرح در زمینی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع و با زیربنای ۵۳۳۰ مترمربع احداث خواهد شد. میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده برای اجرای طرح ۲۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی آن ۸۰ نفر عنوان شده است.
معاون اداره کل میراثفرهنگی لرستان، افزود: مجوز ایجاد مجتمع گردشگری در شهرستان دلفان نیز با حجم سرمایهگذاری ۱۱۰ میلیارد تومان صادر شده که قرار است در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع اجرا شود و برای ۱۲ نفر اشتغال مستقیم فراهم کند.
عباسیان همچنین از صدور موافقت اصولی اقامتگاه بومگردی شهرستان ازنا خبر داد و گفت: سرمایهگذاری در این پروژه ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده و ایجاد فرصت شغلی برای ۴ نفر در نظر گرفته شده است.
