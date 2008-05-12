نگرانی مجامع بین المللی از افزایش نجومی قیمت برنج

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نجومی قیمت برنج و در پی آن حساسیتهای ناشی از آن باعث شده است تا برنج به یک کالای استراتژیک تبدیل شود.

این در شرایطی است که تایلند ، بزرگترین کشور صادر کننده برنج جهان به کشورهای بزرگ صادر کننده برنج پیشنهادی مبنی بر تشکیل اوپک برنجی را ارایه داد که این امر خود نشان دهنده حساسیت موضوع است.

از سوی دیگر هشدار مکرر مجامع بین المللی در قبال افزایش قیمت مواد غذایی و در صدر آن افزایش قیمت برنج درهم گسیختگی های شدیدی را در بازار برنج به وجود آورده است.

در همین حال چندی پیش ، وزیران اقتصادی کشورهای شرکت کننده در اجلاس " آس آن" اولویت اصلی نشست خود را اجرای طرحی برای توقف قیمت برنج و افزایش تولید آن قرار دادند.

اگر چه کشورهای صادر کننده برنج شرکت کننده در اجلاس "آس آن" اعلام کردند: به منظور کنترل قیمت برنج و سیر کردن بازار تقاضا همه برنج مازاد برنیاز داخلی خود را صادر می کنند اما حساسیت بازار برنج باعث شد تا بعضی از کشورهای بزرگ صادرکننده برنج مانند هند ، ویتنام ، کامبوج و مصر با اعمال سیاستهای کنترلی و به منظور تامین نیاز داخلی و پایین نگه داشتن قیمت های داخل مانع از صادرات برنج خود شدند که همین امر موجب بروز نا آرامی در بازار و افزایش قیمت برنج شد.

بر اساس گزارش، "یورونیوز" قیمت برنج در آسیا از سال 2004 تا کنون بیش از 490 درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن کمبود بارش و خشکسالی در کشورهای صادر کننده برنج ، افزایش تقاضای جهانی، افزایش نرخ تورم جهانی و همچنین افزایش جمعیت از عوامل عمده افزایش قیمت برنج است به طوریکه سالانه 80 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود.

این در شرایطی است برنج قوت غالب بیش از 50 درصد جمعیت 6.6 میلیاردی جهان را تشکیل می دهد و انتظار می رود میزان تقاضای برنج تا سال 2030 بیش از 50 درصد افزایش یابد.

قیمت برنج کشورهای تایلند، لائوس، ویتنام، میانمار و کامبوج موسوم به (thai) در سال 2008 به سه برابر افزایش یافته است به طوریکه در بعضی مقاطع به 1000 دلار در هر تن رسید.

همچنین قیمت برنج این کشورها در2 ماه گذشته به بیش از دو برابر رسید و 990 تا 998 دلار در هر تن معامله شد. اگر چه اقدام فیلیپین ، بزرگترین کشور وارد کننده برنج جهان ، مبنی بر توقف واردات ، قیمت برنج را در بازارهای آسیایی 5 تا 10 درصد کاهش داد ولی با این وجود قیمت هر تن برنج کشورهای فوق الذکر در معاملات هفته جاری با کمی کاهش 900 تا 920 دلار در هر تن مبادله شد.

این 5 کشور که بزرگترین تولید کنندگان برنج در آسیا به شمار می روند سالانه بیش از 60 میلیون تن برنج تولید می کنند که معادل 14 درصد میزان تولید جهانی برنج است.

این در حالی است که کشورهای بزرگ صادر کننده برنج جهان ماه آینده برای چاره اندیشی در مورد بازار برنج ماه آینده گردهم می آیند.

در همین حال بانک توسعه آسیا نیز همسو با بانک جهانی و سازمان ملل و صندوق بین المللی پول نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی در جهان هشدار داد و اعلام کرد: این بانک آماده است تا 2.5 میلیارد دلار به کشورهای ضعیف آسیایی برای گسترش صنعت کشاورزی خود وام اعطا کند.