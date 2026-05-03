  1. استانها
  2. قم
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

دیدار نماینده آستان اباعبدالله الحسین(ع) با خانواده شهدا جنگ رمضان

دیدار نماینده آستان اباعبدالله الحسین(ع) با خانواده شهدا جنگ رمضان

قم- نماینده آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با برخی خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی رمضان در استان قم دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور تولیت آستان مقدس امام حسین(ع) حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالمهدی کربلایی، حجت الاسلام صالح الوائلی، نماینده این آستان از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی رمضان در قم ملاقات کرد.

این برنامه با هدف عرض تسلیت، تبریک و ادای احترام به مقام والای شهیدان و صیانت از جایگاه خانواده‌های ایثارگر، با حضور حسین مهدوی، مدیرکل حوزه استاندار، صالح قاسمی، مشاور استاندار در امور ایثارگران، و جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد.

در جریان این دیدار، هدایای متبرک از سوی آستان مقدس حسینی به خانواده‌های معظم شهدای صنف کارگری اهدا گردید و یاد و خاطره شهیدان والامقام پاسدار شهید محسن محمدی، پاسدار شهید حسین نجفی، شهید محمد وزینی اکبر، شهید رحیم حسنلو، شهید سعید احمدی مینا، شهید محسن فولادی، شهیده زهرا مرادی و شهید جواد طالبی گرامی داشته شد.

این اقدام، نمادی از پیوند معنوی میان آستان مقدس حسینی و خانواده‌های ایثارگران ایران اسلامی و تأکیدی بر تداوم فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

کد مطلب 6818587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها