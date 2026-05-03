دیدار نماینده آستان اباعبدالله الحسین(ع) با خانواده شهدا جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور تولیت آستان مقدس امام حسین(ع) حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالمهدی کربلایی، حجت الاسلام صالح الوائلی، نماینده این آستان از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی رمضان در قم ملاقات کرد.

این برنامه با هدف عرض تسلیت، تبریک و ادای احترام به مقام والای شهیدان و صیانت از جایگاه خانواده‌های ایثارگر، با حضور حسین مهدوی، مدیرکل حوزه استاندار، صالح قاسمی، مشاور استاندار در امور ایثارگران، و جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد.

در جریان این دیدار، هدایای متبرک از سوی آستان مقدس حسینی به خانواده‌های معظم شهدای صنف کارگری اهدا گردید و یاد و خاطره شهیدان والامقام پاسدار شهید محسن محمدی، پاسدار شهید حسین نجفی، شهید محمد وزینی اکبر، شهید رحیم حسنلو، شهید سعید احمدی مینا، شهید محسن فولادی، شهیده زهرا مرادی و شهید جواد طالبی گرامی داشته شد.

این اقدام، نمادی از پیوند معنوی میان آستان مقدس حسینی و خانواده‌های ایثارگران ایران اسلامی و تأکیدی بر تداوم فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.