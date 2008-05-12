بسته مسائل و مشکلات زنان و راهکارهای آن تهیه می شود

فرشته ساسانی ظهر امروز در حاشیه برگزاری اجلاس مشاوران استاندار در امور بانوان غرب کشور در شهر مهاجران در استان مرکزی درجمع خبرنگاران اراک افزود: راهکارهایی که در این سند ارائه شده است در راستای تعمیق بارورهای دینی و با لحاظ توانمندسازی زنان ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای ازسلامت اجتماعی جامعه در گروی سلامت زنان جامعه است اضافه کرد:همچنین با همکاری پژوهشکده دانشگاه تهران طرح ایمن‌سازی خانواده نهایی شده و شش اولویت در مهارت آموزی متناسب با شهروند مسلمان ایرانی طراحی و در کتابی گردآوری شده است.

ساسانی آموزش مهارتهای زندگی برای زنان را در راستای تحکیم خانوده و آگاه سازی جامعه خواند و تصریح کرد: آموزشهای مهارت زندگی از طریق ‪ ۴۹۱‬کانون فرهنگی و اجتماعی زنان کشور امسال با قوت دنبال می‌شود.

وی اعتبارات امسال را بیشتر از سال گذشته خواند و گفت: با تاکید وزیر کشور 25 صدم درصد ازبودجه جاری دستگاهها و ادارات به امرو بانوان اختصاص دارد که تحقق آن در گروی همراهی استانداران است.

ساسانی با اشاره به اینکه وزیر کشور در اجلاس هشتم در اسفند گذشته استراتژی دفتر بانوان این وزارتخانه را تامین و ارتقای سلامت اجتماعی اعلام کرد، گفت: در سال گذشته برخی طرحهای حوزه زنان به دلیل کم بودن اعتبارات با کندی انجام شد که امید می رود در سال جاری این مشکل وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 18 میلیارد ریال با مشارکت مرکز امور زنان ایران برای اجرای طرحهای زنان در استانها سرمایه‌ گذاری شد، خاطر نشان کرد: آسیبهای عمده شناسایی شده زنان، خودکشی، طلاق و فرار دختران از منزل است و خودکشی زنان درپنج استان کشور شامل ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان با اولویت بیشتر مطرح است.

ساسانی گسست در خانواده و طلاق را با رشد در استانها خواند و گفت: این امر در استان تهران با فراوانی بیشتری مواجه است.

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه ها در راستای تحکیم خانوده ها افزایش یابد گفت: باهمیاری موثر دفاترامور بانوان بستر اشتغالزایی و ازدواج، تقویت مشاوره و گسترش فضاهای رفاهی و تفریحی بانوان را در دستور کار قرار دهند.

اجلاس منطقه ‌ای زنان غرب کشور امروزبا حضور مدیرکل دفتر بانوان و خانواده وزارت کشور، تشکیلات امور زنان هفت استانداری منطقه غرب کشور، در شهر مهاجران شازند از توابع استان مرکزی در حال برگزاری است.