حمایت شخصیت ها و دانشگاهیان اندونزی از برنامه صلح آمیز اتمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رابطه پرفسور حکم هانتو رئیس دانشکده حقوق دانشگاه اندونزی، بزرگترین دانشگاه دولتی این کشور ، اعلام کرد که ضمن اعلام حمایت دانشگاهیان این کشور از مواضع جمهوری اسلامی ایران و بسته پیشنهادی کشورمان به غرب، هدف کشورهای غربی از ارائه مشوقهای کم ارزش اقتصادی به ایران صرفا تلاش برای خدشه وارد کردن به چهره جمهوری اسلامی ایران در نزد جامعه جهانی است و هر مشوقی را که در برگیرنده حقوق مسلم ایران نباشد، غیر قابل قبول خوانده است.

در تحولی دیگر هاشم موزادی رئیس نهضت العلمای اندونزی نیز که بیش از 40 میلیون پیرو دارد، حمایت قاطع خود را از جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته ای کشورمان اعلام کرد و ضمن استقبال از ابتکار ایران در ارائه بسته پیشنهادی به غرب گفته است که آمریکایی ها برنامه هسته ای ایران را به منظور اعمال فشار به ایران مطرح کرده و هدف نهایی آنها حمایت از رژیم صهیونیستی می باشد.

در همین راستا پرفسور آ.ام. فتوای نایب رئیس مجمع مشورتی خلق اندونزی نیز ضمن حمایت از برنامه هسته ای کشورمان، ایران را کشوری دانست که در بین جهان اسلام از بالاترین درجه محبوبیت برخوردار بوده و باید سرمشق دیگر کشورهای دنیا مخصوصا دنیای اسلام و مسلمان قرار گیرد.

وی ضمن تقدیر از موفقیت های ایران در دستیابی به استقلال در زمینه های مختلف علمی و اقتصادی، خواستار ایستادگی در مقابل فشارهای غرب شد.

حمایت فزاینده شخصیت های علمی و مذهبی اندونزی از مواضع شفاف و عادلانه ایران در رابطه با برنامه صلح آمیز هسته ای نشان از ریشه های عمیق دوستی مسلمانان جهان و مردم ایران و اندونزی و آگاهی آنان نسبت به تبلیغات فریبنده کشورهای غربی از یکسو و حقانیت، شفافیت، مشروعیت و قانونی بودن برنامه اتمی ایران از سوی دیگر دارد.

اقبال فزاینده مسلمانان جهان از مواضع کشورمان همچنین بیانگر تحقق و موفقیت آمیز و کارآمد بودن دیپلماسی عمومی ایران در نقش بر آب کردن سناریوهای تبلیغاتی و تفرقه افکنانه غرب در میان مسلمانان می باشد.

همدلی مردمی و همکاری فزاینده دو کشور قدرتمند ایران و اندونزی به ویژه در زمینه های اقتصادی، بازرگانی ، صنعتی و فرهنگی که تاکنون منافع بزرگی را برای ملت های دو کشور و منطقه و جهان اسلام به ارمغان داشته است، از آینده ای بسیار درخشان برخوردار بوده و می تواند به عنوان الگویی واقعی برای روابط کشورهای اسلامی با یکدیگر محسوب شود.