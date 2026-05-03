مقاتلی: دشتی مدیون تلاش و خدمات ارزشمند معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در دیدار با سید اسماعیل بهزادی، از معلمان دوران دبیرستان خود، با تبریک هفته معلم و روز معلم اظهار کرد: جایگاه علمی، اخلاقی و تربیتی جنابعالی همواره برای دانشآموزان و مردم این شهرستان ارزشمند و الهامبخش بوده است.
وی افزود: شهرستان دشتی مدیون تلاشها، خدمات و مجاهدتهای علمی و فرهنگی شخصیت های بزرگی چون شما است و نسلهای مختلف از محضر شما بهرهمند شدهاند.
فرماندار دشتی با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود گفت: خاطرات فراوان و ارزشمندی از دوران شاگردی در محضر شما داریم و امروز فرصت را مغتنم میدانیم تا از زحمات و خدمات ماندگار شما بعنوان یک شاگرد قدردانی کنیم.
مقاتلی ادامه داد: اگرچه سالها از دوران تحصیل گذشته است اما همچنان خود را شاگرد شما میدانیم و بر این باوریم که نقش معلمان در شکلگیری شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی افراد، نقشی بیبدیل و ماندگار است.
وی با آرزوی سلامتی و توفیق برای استاد بهزادی، از مقام شامخ معلم به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت جامعه تجلیل کرد.
