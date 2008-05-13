جامعه کنونی ایران بیش از هر زمان نیازمند توجه به تربیت دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد آذربایجانی شب گذشته در همایش علمی "آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان" اظهار داشت: روانشناسان معتقدند عوامل محیطی و وراثتی نقش مهمی در شکل گیری رفتار افراد دارند و علیرغم همه این عوامل معلمان و مربیان آموزشی از این تاثیر گذاری مستثنی نیستند .



وی یاری رساندن به شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان و ایجاد بینش و منش به گونه ای که اثرات آن در رفتار فرد پدیدار شود را تربیت دینی دانست و یادآور شد: برای جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار و خلاف آموزه های دینی نیاز به آسیب شناسی دینی است .



آذربایجانی محدود شدن استقلال و تقسیم شدن وظایف در حوزه تعلیم و تربیت را از عوامل موثر در عدم تاثیرگذاری گسترده مربیان بر روی دانش آموزان عنوان کرد و ادامه داد: رسانه های گروهی و ارتباطات جهانی به عنوان رقبای مربیان نقش قابل توجهی بر روی نسل جوان دارند .



این استاد دانشگاه بیان داشت: علیرغم محدودیت های یاد شده بیش از 12 هزار ساعت از وقت دانش آموزان در اختیار مربیان قرار دارد و مربیان می توانند با استفاده از این زمان بر شکوفا شدن استعدادهای درونی دانش آموزان تاثیرگذار باشند .



آذربایجانی مخاطب شناسی، رشد عاطفی در بین دانش آموزان، ایجاد انگیزه، نقش رفتاری، مشارکت دادن دانش آموزان در انجام امور، شرکت همه کادر مدرسه در برنامه های دینی و هماهنگی بین اولیا و مربیان را از مهمترین عوامل در تربیت دینی دانش آموزان اعلام کرد .



وی اجبار، سوء تبلیغ، تحقیر و اهانت، ناهماهنگی در گفتار و کردار، ضعف اعتماد به نفس، نقد گریزی، رباکاری و تظاهر را از آسیبهای حوزه تربیت دینی دانست و با تاکید بر لزوم توجه جامع و کامل خانواده ها به جایگاه تربیت دینی فرزندان خود، گفت: خانواده ها با توجه به نقش کلیدی و تاثیر گذار خود همواره پایگاه مناسبی برای توسعه جامعه در بخشهای مختلف بوده اند.