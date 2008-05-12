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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

گرامیداشت شهید کاشفی برگزار می‌شود

گرامیداشت شهید کاشفی برگزار می‌شود

یادواره شهید محمد رضا کاشفی(ره) 26 اردیبهشت‌ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سالگرد شهادت حجت‌الاسلام شهید محمد رضا کاشفی(ره) درپژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

این عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محقق و نویسنده دینی دو سال پیش بر اثر عارضه شیمیایی دعوت حق را لبیک گفت.

دومین سالگرد شهادت عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صبح روز پنج‌شنبه 26/2/87 در سالن همایشهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم از ساعت 11تا 13برگزار می‌شود و در این مراسم رئیس پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی و همچنین جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 681866

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