به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سالگرد شهادت حجت‌الاسلام شهید محمد رضا کاشفی(ره) درپژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

این عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محقق و نویسنده دینی دو سال پیش بر اثر عارضه شیمیایی دعوت حق را لبیک گفت.

دومین سالگرد شهادت عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صبح روز پنج‌شنبه 26/2/87 در سالن همایشهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم از ساعت 11تا 13برگزار می‌شود و در این مراسم رئیس پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی و همچنین جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران شرکت خواهند کرد.