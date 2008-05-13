به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی واقع در شهر مقدس قم برگزار شد، نتایج حاصل از مطالعات مشاور ایرلندی پروژه در زمینه چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی، پروژه‌های راه‌انداز و پیشتاز فناوری اطلاعات ارائه شد.

بر این اساس مجری پروژه با دریافت نظرات و تلفیق با نتایج سایر فعالیتهای مطالعاتی پروژه، نسبت به ادامه آن و تهیه برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور اقدام خواهد کرد.

همچنین حضور فعال نخبگان از سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور در این هم اندیشی، اثرات تعیین کننده‌ای در بهبود محتوای پروژه خواهد داشت.

بنابراین گزارش، متدولوژی این برنامه بر اساس شناخت وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب است، در این راستا مشاور خارجی با مطالعه متدولوژی برخی کشورها، وضعیت ایران از را جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برنامه و استراتژی خود در 7 محور شامل دولت‌الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، صنعتICT، نفت و گاز، خودرو و بانک و بیمه برای فاصله زمانی سال‌های 2015- 2008 تعریف کرده است.

پروژه ITSMI موسوم به تکفای 2 درنظر دارد تا ضمن مروری بر فعالیتهای انجام شده، وضعیت موجود کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بپردازد.

در تدوین این برنامه به تمامی برنامه‌ها و اسناد بالادستی و پایین دستی توجه شده است تا کمترین تعارض و بیشترین هم‌افزایی با برنامه‌های هم‌عرض از جمله نظام فناوری اطلاعات کشور که سند راهبردی آن در دی ماه 86 به تصویب هیئت وزیران رسید، وجود داشته باشد.

در این جلسه دکتر حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکید کرد که مطابق اصول مصوب انجمن ماشین‌های اداری ACM لازم است همه نخبگان در نقد و بررسی اسناد مربوط به نظام جامع، مشارکت کنند و مطمئن باشند که تدوین‌کنندگان سند نیز از بررسی کارشناسی استقبال می‌کنند.

وی افزود: به عبارتی با هم‌افزایی نظرات نخبگان در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانیم نسخه‌ کاملتری از این سند را تهیه و در نهایت به نظامی جامع و کارآمد در این حوزه دست یابیم.