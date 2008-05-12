خودروهای ون در خطوط تاکسیرانی کرج موفق نبودند

علی افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سهمیه کرج در خصوص واگذاری تاکسی های ون 1200 دستگاه بوده است که به دلیل عدم موفقیت این خودرو در سیستم حمل و نقل تاکسیرانی تنها 520 دستگاه آن به متقاضیان واگذار شد.

وی افزود: از ابتدای واگذاری خودروهای ون به شهرداری های کشور، ورود این نوع تاکسی ها به سیستم تاکسیرانی کرج کاری اشتباه بوده زیرا مسافتهای خطوط در این کلانشهر کم است و نحوه سوار و پیاده شدن مسافران بسیار مشکل است.

این مسئول خاطرنشان کرد: خرید هر خودروی ون برای تاکسیرانان بیش از 15 میلیون تومان تمام می شود و مخارج تعمیرات و استهلاک این نوع ماشین ها نیز بالاست و در نتیجه درآمدهای این رانندگان با مخارج ماشین یکسان نمی شود.

افشار ادامه داد: در حال حاضر بیشتر خودروهای ون در قالب سرویس های مدارس و ادارات مشغول به کار هستند و تنها درصد کمی از این تاکسی ها در خطوط مترو به جابجایی مسافران می پردازند.

وی تاکید کرد: نرخ کرایه این نوع تاکسی ها نیز همانند سایر تاکسی ها است و در صورت دریافت بیشتر کرایه مسافران می توانند به سازمان تاکسیرانی شکایت کنند.