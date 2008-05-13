  1. جامعه
  2. شهری
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۸:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بازسازی هر سینمای کشور دو میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

بازسازی هر سینمای کشور دو میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: معاون اجرایی امور مجلس و استانهای حوزه هنری تبلیغات اسلامی کشور گفت: در حال حاضر بازسازی هر یک از سینماهای کشور دو میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

اسماعیل فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: هم اکنون بیش از 90 سینما تحت نظر حوزه هنری کشور وجود دارد که از این تعداد 74 سینما فعال و بقیه تعطیل و مخروبه هستند که بازسازی آنها امسال از اولویتهای حوزه هنری خواهد بود.

وی عمده دلیل رکود سینماهای کشور را قدمت بالای سالنهای سینما، تجهیزات فرسوده و کمبود نقدینگی عنوان کرد و بیان داشت: حوزه هنری کشور بر اساس تفاهم نامه بین حوزه هنری، اداره امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقامات بلند پایه هر استان اقدامات مربوط به بازسازی سینماها را در سال جاری آغاز کرده است.

فلاح خاطرنشان کرد: بر اساس این توافقنامه هر یک از این نهادها یک سوم اعتبارات بازسازی سینماها را تقبل می کنند.

وی با اشاره به قدمت بالای سینماهای استان آذربایجان غربی نیز یادآور شد: اگر مدیریت استان آذربایجان غربی تنها یک پنجم اعتبارات مورد نیاز بازسازی سینماهای استان را پرداخت کنند، حوزه هنری بقیه اعتبارات را تقبل می کند.

فلاح عنوان کرد: متاسفانه بیشتر سینماهای کشور نیازمند بازسازی هستند و به رغم مساعدت حوزه هنری، سایر ارگانها مشارکتی در احیای این مکانهای فرهنگی ندارند.

این مسئول بیان داشت: سالانه 700 تا 800 میلیون ریال یارانه حقوق کارکنان سینماهای کشور توسط حوزه هنری پرداخت می شود.

هم اکنون از 19 سینمای موجود در آذربایجان غربی تنها شش سینما فعال است.

کد مطلب 681893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها