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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۲۸

فرماندار نوشهر:

ریشه کنی تالاسمی در جامعه نیازمند عزم ملی است

ساری - خبرگزاری مهر: سید هاشم فاطمی گفت: عزم ملی برای ریشه کنی بیماری تالاسمی در جامعه نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار نوشهر ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از بیماران تالاسمی در سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی مازندران نوشهر افزود: سالانه حدود 500 میلیون ریال هر بیمار تالاسمی برای دولت هزینه دارد از این رو برای کنترل این بیماری باید سرمایه گذاری و تلاش بیشتری شود.

وی اظهار داشت: به هر میزان که در زمینه پیشگیری هزینه شود چند برابر هزینه در بخش درمان جلوگیری خواهد شد.

عزت الله گلعلی زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر نیز گفت: باید با برنامه ریزی از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی جلوگیری شود.

وی افزود: خوشبختانه در سال گذشته، بیمار تالاسمی در منطقه متولد نشد که امر نشان از برنامه ریزی بهینه در زمینه پیشگیری را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: 52 بیمار مبتلا به تالاسمی و 56 زوج ناقل بیماری در منطقه شناسایی شد.

گلعلی زاده، آموزش، پیشگیری و فرهنگ سازی در زمینه کنترل بیماری های خاص از جمله تالاسمی را ضروری دانست.

در پاپان از 20 بیمار مبتلا به تالاسمی و متولیان بخش تالاسمی شهرستان 118 هزار نفری نوشهر درغرب مازندران تجلیل شد.

کد مطلب 681913

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