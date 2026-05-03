گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی های دیپلماتیک خود با مائورو وییرا، وزیر امور خارجه جمهوری فدراتیو برزیل به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه غرب آسیا، ابتکارات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را با هدف برقراری صلح در منطقه و پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، به اطلاع همتای برزیلی خود رساند.

وزیر امور خارجه برزیل نیز با تأکید بر موضع کشورش در حمایت از چندجانبه‌گرایی، دیپلماسی و حق همه کشورها برای بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، ابراز امیدواری کرد که با تداوم گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک، صلح و امنیت پایدار در منطقه برقرار شود.