تیم امدادی ادارات دولتی در کرج تشکیل می شود

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: جمعیت هلال احمر شهرستان کرج در سال گذشته طی نامه ای از روسا و مدیران ادارات و نهادهای دولتی خواست تا اسامی تعدادی از کارمندان داوطلب خود را که آمادگی فراگیری آموزشهای امدادگری را دارند به این سازمان ارسال کند.

این مسئول ادامه داد: اما پس از گذشت چند ماه از ارسال این نامه ها به ادارات دولتی هنوز جوابی از سوی این نهادها به سازمان هلال احمر شهرستان نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی جمعیت هلال احمر کشور و به تبع آن شهرستان کرج آن است که توانایی افراد را در زمینه مسائل امداد و نجات افزایش دهد تا در مواقع ضروری بتوانند جان خود و اطرافیانشان را نجات دهند.

منتظری افزود: جمعیت هلال احمر شهرستان کرج آمادگی آن را دارد تا در صورت تمایل نهادها، سازمانها، مدارس، دانشگاه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، مربیان امداد و نجات را با امکانات لازم به این اماکن اعزام کند تا افراد داوطلب آموزشهای لازم در این زمینه را فرا گیرند.