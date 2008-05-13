  1. استانها
  2. تهران
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۲۸

تیم امدادی ادارات دولتی در کرج تشکیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان کرج گفت: تیم امدادگری ادارات و سازمانهای دولتی در کرج تشکیل می شود.

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: جمعیت هلال احمر شهرستان کرج در سال گذشته طی نامه ای از روسا و مدیران ادارات و نهادهای دولتی خواست تا اسامی تعدادی از کارمندان داوطلب خود را که آمادگی فراگیری آموزشهای امدادگری را دارند به این سازمان ارسال کند.

این مسئول ادامه داد: اما پس از گذشت چند ماه از ارسال این نامه ها به ادارات دولتی هنوز جوابی از سوی این نهادها به سازمان هلال احمر شهرستان نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی جمعیت هلال احمر کشور و به تبع آن شهرستان کرج آن است که توانایی افراد را در زمینه مسائل امداد و نجات افزایش دهد تا در مواقع ضروری بتوانند جان خود و اطرافیانشان را نجات دهند.

منتظری افزود: جمعیت هلال احمر شهرستان کرج آمادگی آن را دارد تا در صورت تمایل نهادها، سازمانها، مدارس، دانشگاه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، مربیان امداد و نجات را با امکانات لازم به این اماکن اعزام کند تا افراد داوطلب آموزشهای لازم در این زمینه را فرا گیرند.

کد مطلب 681921

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها