به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه یکشنبه در آیین گرامیداشت مقام معلم و سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری که در دانشگاه فرهنگیان قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه معلم در جامعه اظهار داشت: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، همواره نگاه ویژه‌ای به معلمان وجود داشته و این جایگاه، ریشه در نقش بنیادین آنان در تربیت نسل‌ها دارد.



وی با بیان اینکه فرآیند تعلیم و تربیت محدود به یک حوزه یا درس خاص نیست، افزود: تمامی معلمان، فارغ از رشته تدریسی، در شکل‌دهی به شخصیت و هویت دانش‌آموزان نقش مستقیم دارند و رفتار، منش و نوع نگاه آنان تأثیر عمیقی بر آینده نسل جوان می‌گذارد.



استاندار قم در ادامه به سختی‌های حرفه معلمی اشاره کرد و گفت: برخلاف بسیاری از مشاغل اداری، مسئولیت معلمان صرفاً به ساعات حضور در کلاس محدود نمی‌شود، بلکه آنان پس از پایان زمان رسمی کار نیز درگیر مطالعه، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی محتوای آموزشی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای علمی و تربیتی دانش‌آموزان باشند.



بهنام‌جو با تأکید بر اینکه مدرسه مهم‌ترین بستر ارتباط با نسل‌های آینده‌ساز است، تصریح کرد: هیچ نهاد دیگری به اندازه مدرسه به‌صورت متمرکز با این قشر اثرگذار در ارتباط نیست و در این میان، نقش معلم بی‌بدیل و غیرقابل جایگزین است.



وی همچنین به نقش معلمان در تربیت چهره‌های برجسته و تأثیرگذار کشور اشاره کرد و بیان داشت: پرورش شخصیت‌هایی همچون شهید سلیمانی و دیگر شهدای شاخص، نتیجه تلاش و مجاهدت معلمانی است که با تعهد و مسئولیت‌پذیری، در مسیر تربیت نسل انقلابی گام برداشته‌اند.



استاندار قم با اشاره به تحولات اجتماعی و تغییرات نسل جدید، خاطرنشان کرد: شرایط کنونی، مدیریت کلاس‌های درس را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده است و این مسئله، ضرورت به‌روزرسانی مهارت‌های آموزشی و تربیتی معلمان را دوچندان می‌کند.



وی در پایان تأکید کرد: موفقیت در نظام تعلیم و تربیت، مستلزم آن است که معلمان علاوه بر دانش تخصصی، به مهارت‌های نوین ارتباطی و مدیریتی نیز مجهز شوند تا بتوانند در مواجهه با پیچیدگی‌های جدید، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند.