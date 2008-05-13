جایزه فرهاد راهی برای کشف استعداهای جوان است

فریدون شهبازیان دبیر نخستین جایزه موسیقی فرهاد با انتقاد ازموانع موجود بر سر راه برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهرگفت : عده ای افراد کارنابلد در امر موسیقی وجود دارند که بعضی وقت ها دست به انجام کارهایی می زنند و برخوردهایی می کنند که متاسفانه شایسته هنروهنرمند موسیقی نیست و درست به دلیل همین ناآگاهی است که برخی موانع برسر راه قرار می گیرد.

وی درادامه افزود : هیئت داوران جایزه فرهاد ویژه موسیقی پاپ در تلاش بودند که آثاری را انتخاب کنند تا از لحاظ کیفی وهم از نظر اجرایی در حوزه های مختلف آهنگسازی ، خوانندگی و ترانه سرایی شاخص باشند؛ چراکه این جشنواره درنظر داشت با آگاهی بخشی به شنوندگان در جهت پرورش سلیقه ها جبران سهل انگاری های زیان بار در این حوزه از موسیقی را بکند ضمن اینکه گرد آوری و حفظ آثار با ارزش برای ایجاد توانمندی همه جانبه در حمایت از ارزشهای انسانی موجود در آثار موسیقی معاصر از دیگراهداف ما بود که متاسفانه تا این لحظه مجال به ثمررساندن آن را نداشتیم.

این آهنگساز در ادامه افزود : آیا موسیقی فاخر فقط موسیقی ارکسترال و یا موسیقی کلاسیک ایران است و یا اینکه باید اسم آن سمفونی باشد تا موسیقی فاخر به شمار رود و آیا ژانر موسیقی پاپ و یا حتی موسیقی کودکان نمی تواند فاخر باشد؟ خیر این تعریف درستی نیست چراکه هر موسیقی که از نظر علمی و از نظر کلاس اجرایی در اندازه ای باشد که بتوان در جامعه مطرح کرد موسیقی فاخر است.

شهبازیان افزود : من نمی دانم تکلیف تمام کسانی که با ذوق، شوق و عشق به موسیقی آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده اند چه می شود؟ در حالی که برخی گروه های ضعیف مجوز می گیرند و در بهترین سالن ها کنسرت خود را برگزار می کنند.

وی در پایان افزود : بحث من بحث دفاع از جایزه موسیقی فرهاد نیست البته دفاع از این رویداد جای خود را دارد ازنظرمن موضوع این است که اگر مسئولان هدف شان این است که سند راهبردی موسیقی فاخر را ارائه دهند، جایزه فرهاد ویژه موسیقی پاپ یک سند راهبردی است؛ در هر حال باید در جهت کرامت و آرمان های انسانی گام برداریم .

لازم به توضیح است که جشنواره جایزه فرهاد قرار بود اسفند ماه سال گذشته برگزار شود ولی به تعویق افتاد وبار دوم نیز قرار بود اردیبهشت ماه امسال برگزار شود که این بار هم به علل مختلف برگزار نشد.