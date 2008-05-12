دولت اوگاندا از سرمایه گذاران ایرانی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر محمد احمد کیسوله در نشست مشترکی با جمعی از بازرگانان و فعالان اقتصادی مازندران در ساری اظهار داشت: این حمایتها در قالب اعطاء زمین یا اجاره 99 ساله و اعمال فعالیتهای مالیاتی خواهد بود.

وی بر ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی فی ما بین مازندران و اوگاندا تاکید کرد.

کیسوله با اشاره به بازار مستعد آفریقا به منظور صادرات کالاهای مورد نیاز، بر انجام سرمایه گذاری های مختلف صنعتی در کشور متبوع خویش تاکید کرد.

سفیر اوگاندا، نیاز این کشور به محصولات کشاورزی، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و پزشکی را شایان ذکر دانست و از ایجاد منطقه آزاد تجاری ویژه تولید کنندگان و شرکتهای ایرانی با هدف توزیع محصولاتشان در بازار بزرگ آفریقا به عنوان راهکارهای مطمئن و ثمر بخش در جهت بسط و گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری فی مابین تاکید کرد.

موسی وفاییان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیز با اشاره به سفر پیشین سفیر اوگاندا به مازندران از توسعه روابط اقتصادی میان تجار و بازرگانان استان با صاحبان صنایع و شرکای اقتصادی در کشور اوگاندا ابراز تمایل کرد.

در این جلسه تعدادی از شرکتهای مازندرانی علاقه مندی خود به منظور سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنعتی در کشور اوگاندا را به سفیر این کشور در تهران اعلام کردند.