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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۰۸

پنج هزار هکتار زمین به قهرمانان ورزشی کرج اهدا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان کرج گفت: پنج هزار هکتار زمین در قالب شهرک قهرمانان به منظور تجلیل از قهرمانان ورزشی کرج به اداره تربیت بدنی این شهرستان اختصاص یافت.

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با همکاری شورای عالی ورزش، شورای شهر و فرمانداری شهرستان کرج پنج هزار هکتار زمین در این شهرستان با نام شهرکت قهرمانان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر 350 قهرمان ورزشی کشور در سطح شهرستان کرج ساکن هستند که قطعاتی از این شهرک قهرمانان به آنان اهدا می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: به تمامی ورزشکارانی که امسال در دومین دوره المپیاد ایرانیان مدال طلا کسب کنند نیز از این زمینها اهدا می شود.

فیروزگاه ادامه داد: شورای عالی ورزش شهرستان در حال بررسی طرحی است و به مربیان ملی و داوران ملی رشته های مختلف ورزشی که ساکن کرج هستند نیز زمینهایی از شهرک هنرمندان اهدا خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای عالی ورزش شهرستان کرج بر اساس قواعد و معیارهای خاص و تنها با توجه به مدالهای طلا کشوری، جهانی و آسیایی این زمینها را اهدا خواهد کرد.

کد مطلب 681938

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