پنج هزار هکتار زمین به قهرمانان ورزشی کرج اهدا می شود

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با همکاری شورای عالی ورزش، شورای شهر و فرمانداری شهرستان کرج پنج هزار هکتار زمین در این شهرستان با نام شهرکت قهرمانان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر 350 قهرمان ورزشی کشور در سطح شهرستان کرج ساکن هستند که قطعاتی از این شهرک قهرمانان به آنان اهدا می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: به تمامی ورزشکارانی که امسال در دومین دوره المپیاد ایرانیان مدال طلا کسب کنند نیز از این زمینها اهدا می شود.

فیروزگاه ادامه داد: شورای عالی ورزش شهرستان در حال بررسی طرحی است و به مربیان ملی و داوران ملی رشته های مختلف ورزشی که ساکن کرج هستند نیز زمینهایی از شهرک هنرمندان اهدا خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای عالی ورزش شهرستان کرج بر اساس قواعد و معیارهای خاص و تنها با توجه به مدالهای طلا کشوری، جهانی و آسیایی این زمینها را اهدا خواهد کرد.