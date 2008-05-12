۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

تعامل موسیقیدانان اروپایی و ایرانی در اصفهان

هنرمندان موسیقی اروپا و ایران طی پنج روز کارگاه آموزشی چگونگی ساخت سازها و ریتم های آوازی را در نقش جهان اصفهان به یکدیگر آموزش می دهند .

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاههای آموزشی که از عصر روز گذشته آغاز شده و تا تاریخ 27 اردیبهشت نیز ادامه دارد بیست و هفت هنرمند چون "مراد کشکون"، آهنگساز آلمانی  ، "آندره پی چی یونی" کارشناس موسیقی از ایتالیا و هنرمندان دیگری از کشورهای سوئیس، لهستان ، فرانسه ، و انگلیس چگونگی ساخت سازهای کوبه ای خود مانند "تامبورلو"،"کاخال" و "دمو" را به هنرجویان ایرانی آموزش می دهند.

در این کارگاه همچنین هنرمندان اروپایی از حمید شیخ بهایی چگونگی ساخت" دف" ،مرتضی قاسمی "تنبک"، عبدالخلیل ملکی" نی"، بهمن بابایی "سنتور" و ملک محمد موسویویژگی های آواز و تحریرهای موسیقی و ریتم های ایرانی را می آموزند .

لازم به ذکر است این کارگاه با میزبانی حوزه هنری استان اصفهان و به درخواست و ابراز علاقه هنرمندان اروپایی به موسیقی و سازهای اصیل ایرانی در برگزار شده است و پیش از این کارگاه آموزشی موسیقی در آلمان برپا شده بود. 

 

 

 

