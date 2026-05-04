مردم ایلام از تردد غیرضروری پرهیز کنند

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش غلظت گرد و غبار در آسمان استان ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام نسبت به تشدید عوارض این پدیده برای گروه‌های حساس هشدار داد و از شهروندان خواست تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران مبتلا به مشکلات قلبی، عروقی، تنفسی و آسم بیش از سایرین در معرض آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا قرار دارند و لازم است در این شرایط، زمان حضور خود در فضای باز را به حداقل برسانند.

وی با تأکید بر ضرورت ماندن در منزل در ساعات اوج آلودگی افزود: شهروندان باید از انجام فعالیت‌های ورزشی و هرگونه فعالیت فیزیکی در محیط باز پرهیز کنند و درها و پنجره‌های منازل را بسته نگه دارند تا از ورود بیشتر ذرات گرد و غبار جلوگیری شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام همچنین بر رعایت بهداشت فردی و محیطی، به‌ویژه در مورد کودکان، تأکید کرد و گفت: شست‌وشوی دست‌ها، نظافت اسباب‌بازی‌ها و پرهیز از تماس مستقیم با سطوح آلوده می‌تواند در کاهش اثرات این شرایط مؤثر باشد.

به گفته این مقام مسئول، افزایش مصرف مایعات، شیر، میوه و سبزیجات نیز در این روزها توصیه می‌شود تا بدن در برابر آثار آلودگی هوا مقاومت بیشتری داشته باشد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، سردرد شدید، درد قفسه سینه، تپش قلب یا تشدید علائم بیماری‌های قلبی و تنفسی، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.