۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۱

رحمان نیا: توده گردوغبار استان زنجان را فرا گرفته است

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از ورود توده گردوغبار به استان خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان با اشاره به کیفیت هوا ناشی از ورود توده گرد و غبار افزود: در حال حاضر آسمان استان قسمتی ابری است و از امروز توده گردو غبار وارد استان شده است.

وی با بیان اینکه با وقوع وزش باد شدید توده گردو غبار تشدید می شود، ابراز کرد: در این راستا به علت نفوذ توده گردوغبار از کیفیت هوا کاسته شده و هوا آلوده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: به جهت وجود گرد و غبار، گروه های حساس در فضای باز حاضر نشوند و در صورت ضرورت از ماسک مناسب استفاده کنند.

رحمان نیا تاکید کرد: همچنین سامانه بارشی از امروز وارد استان می شود و بارش ها از فردا تقویت می شود و شاهد وقوع رعد و برق خواهیم بود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان خبر داد و بیان داشت: با توجه به ماهیت بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها وجود دارد که در این میان شهروندان تا حد امکان در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها توقف و تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای زنجان هم اکنون ۱۸ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته هوا گرم شده است.

