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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

چهار استقلالی مد نظر مظلومی؛

نوازی، جباری، شفیعی و قربانی در فهرست خرید ابومسلم

نوازی، جباری، شفیعی و قربانی در فهرست خرید ابومسلم

مسئولان باشگاه ابومسلم مشهد قصد دارند چهار بازیکن تیم فوتبال استقلال را برای فصل آینده لیگ برتر به خدمت بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه ابومسلم برای تقویت تیم خود جهت حضور در رقابتهای لیگ هشتم، فهرست 24 نفره ای از بازیکنان مورد نظر سرمربی این تیم را تهیه کرده اند و قصد دارند پس از مذاکراتی که با نفرات مورد نظر خواهند داشت، برخی از آنها را به خدمت بگیرند.

در این بین نام چهار بازیکن استقلال نیز در فهرست ابومسلمی ها دیده می شود. پیروز قربانی ، حمید شفیعی ، مجتبی جباری و محمد نوازی چهار بازیکنی هستند که نامشان در فهرست 24 نفره بازیکنان فصل بعد ابومسلم وجود دارد.

به گفته یکی از نزدیکان باشگاه ابومسلم، پرویز مظلومی فصل آینده نیز به عنوان سرمربی این تیم فعالیت خواهد کرد.

کد مطلب 681951

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