۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

فعالیت ادارات چند شهر ایلام امروز یک ساعت زودتر به اتمام می رسد

ایلام - کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای ایلام اعلام کرد فعالیت ادارات چند شهر ایلام امروز یک ساعت زودتر به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، به اطلاع عموم شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌رساند با توجه به ورود توده گرد و غبار و پیش‌بینی افزایش سطح آلودگی هوا بنا بر تصمیم کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار، فعالیت تمامی ادارات و بانک‌ها در شهرستان‌های ایلام، مهران و دهلران امروز با یک ساعت تعجیل در خروج همراه خواهد بود.

شایان ذکر است که این مصوبه صرفا شامل بخش‌های اداری بوده و به جهت تداوم خدمات‌رسانی، نیروهای نظامی، انتظامی، خدماتی و اورژانس مشمول این تعجیل نشده و طبق روال عادی در محل خدمت حضور خواهند داشت.

از عموم مردم به‌ویژه گروه‌های حساس درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

