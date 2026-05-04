فعالیت ادارات چند شهر ایلام امروز یک ساعت زودتر به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، به اطلاع عموم شهروندان و کارکنان دستگاههای اجرایی میرساند با توجه به ورود توده گرد و غبار و پیشبینی افزایش سطح آلودگی هوا بنا بر تصمیم کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار، فعالیت تمامی ادارات و بانکها در شهرستانهای ایلام، مهران و دهلران امروز با یک ساعت تعجیل در خروج همراه خواهد بود.
شایان ذکر است که این مصوبه صرفا شامل بخشهای اداری بوده و به جهت تداوم خدماترسانی، نیروهای نظامی، انتظامی، خدماتی و اورژانس مشمول این تعجیل نشده و طبق روال عادی در محل خدمت حضور خواهند داشت.
از عموم مردم بهویژه گروههای حساس درخواست میشود از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
