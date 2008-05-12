سه هزار قطعه تمبر تاریخی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا سلیمانی یگانه مجموعه دار ایرانی مقیم انگلیس امروز پس از بازدید از موزه حضرت رضا (ع) این مجموعه را به این موزه هدیه کرد.

تمبرهای اهدایی این هموطن ایرانی از کشورهای مختلفی نظیر آلمان، یمن، مجارستان، قبرس، مصر، عمان، پاناما، لهستان، رومانی، فیلیپین، پاراگوئه و موناکو است که در گنجینه تمبر و اسکناس در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

قدیمی ترین تمبر ایرانی این مجموعه تمبر دوازده شاهی احمد شاه قاجار چاپ سال 1302 و قدیمی ترین تمبر خارجی آن نیز متعلق به جزیره قبرس چاپ سال 1938 میلادی است.

نقاشان بزرگ جهان رهبران فقید سیاسی جهان، موسیقی دانان، فضا نوردان، گیاهان، آبزیان، لباسهای محلی، بناهای تاریخی و لباسهای ارتش جهان از جمله موضوعات این تمبرهاست.

گنجینه تمبر واسکناس موزه آستان قدس رضوی با بیش از 200 هزار قطعه تمبر تاریخی از 200 کشور جهان و پنج هزار برگ اسکناس از 80 کشور جهان یکی از غنی ترین موزه های تمبر و اسکناس منطقه خاورمیانه است.

