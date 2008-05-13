به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد کلینت ایستوود که این ماه 78 ساله می شود، با تریلر معمایی "بچه عوضی" که داستان آن در سالهای 1920 روی می دهد، برای دریافت جایزه نخل طلا جشنواره کن رقابت می کند.
آنجلینا جولی، جان مالکوویچ و ایمی رایان بازیگران فیلم جدید فیلمساز برنده اسکار هستند که جایزه اصلی کن را نبرده است. تیهری فرومو مدیر عامل کن ایستوود را یک "جنتلمن" نامید و گفت هر چند فیلم "رود میستیک" او در جشنواره کن سال 2005 نتوانست نخل طلا را ببرد، اما ایستوود خطر ناکامی دوباره را پذیرفت و خودش خواست فیلم جدیدش در بخش مسابقه باشد.
کلینت ایستوود با فیلم "بچه عوضی" در بخش مسابقه حضور دارد
در حالی که شیفتگان سینما خود را از سراسر دنیا به ساحل زیبا جنوب فرانسه میرسانند تا از نزدیک شاهد چهرههای معروف باشند، این احتمال وجود دارد که فیلمساز و بازیگر قدیمی با حضور در نمایش نسخه ترمیمشده "هری کثیف" (دان سیگل، 1971) در بخش کلاسیکهای کن و تقدیر از استودیو برادران وارنر جنجالی بزرگ ایجاد کند.
شهر ساحلی ریورا هر سال در جریان برگزاری این رویداد هنری مهم میزبان حدود 200 هزار نفر از دستاندرکاران صنعت سینما، علاقمندان و طرفداران است که برای شرکت در مهمانیها و نمایشها به کن میآیند.
هریسن فورد در 65 سالگی بار دیگر به نقش یک ماجراجوی باستانشناس، این بار با "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" چهارمین فیلم مجموعه سینمایی معروف به کارگردانی استیون اسپیلبرگ از راه میرسد. بسیاری از طرفداران از مدتها قبل در انتظار این فیلم هستند که نخستین نمایش جهانی آن در بخش خارج از مسابقه جشنواره کن 61 است.
رابرت دنیرو که جایزه نخل طلا را اعطا میکند، مدونا، جولین مور، جک بلک، پنهلوپه کروز، اسکارلت جوهانسن و خاویر باردم دیگر ستارههای فرش قرمز جشنواره امسال هستند. ضمن اینکه انتظار میرود دیگو مارادونا و مایک تایسن غولهای دنیای ورزش نیز به مناسبت نمایش فیلمهایی مستند درباره خود به فرانسه سفر کنند.
امسال جشنواره کن به سینمای لاتین توجهی ویژه داشته و میرهیس برزیلی که دو بار نامزد اسکار شده با درام 25 میلیون دلاری "کوری" بر مبنای رمان ژوزه ساراماگو پرتغالی چراغ جشنواره را روشن میکند. سومین اقتباس ادبی میرهیس با بازی جولین مور، مارک روفالو، دنی گلاور و گائل گارسیا برنال داستان شهری است که همه ساکنان آن غیر از یک نفر کور شدهاند.
استیون سودربرگ با دور شدن از زرق و برق کازینوهای لاس وگاس در مجموعه "اوشن" و تمرکز بر "چریک بزرگ" با اُپوس دو قسمتی و چهار ساعتی "چه" شامل دو فیلم "چریک" و "آرژانتین" به بخش مسابقه کن 2008 آمده که درباره ارنستو "چه" گوارا مبارز آرژانتینی با نقشآفرینی بنیچیو دل تورو است.
ایستوود و سودربرگ در بخش مسابقه با چهرههایی قدرتمند رقابت میکنند که سابقه دریافت جایزه اصلی کن را دارند: آتوم اگویان کانادایی با "ستایش" پا به رقابت گذاشته که داستانی درباره ارتباط بین نوجوانان و تکنولوژی جدید است و در آن اسکات اسپیدمن و ریچل بلنچارد بازی کردهاند.
ویم وندرس فیلمساز صاحبنام آلمانی با تریلر رومانتیک "فیلمبرداری از پالرمو" با بازی میلا یووویچ و دنیس هاپر به کن میآید و برادران بلژیکی ژان ـ پییر و لوک داردن با درام "سکوت لورنا" درباره زنی جوان خود را برای دریافت سومین جایزه نخل طلا آماده کردهاند.
والتر سالس برزیلی، جیا ژانگ ـ که چینی، بریلانته مندوزا از فیلیپین، نوری بیلگه جیلان از ترکیه و چارلی کافمن فیلمنامهنویس آمریکایی با اولین تجربه کارگردانی خود جنبه بسیار هنری بخش مسابقه جشنواره 61 را شکل دادهاند.
امسال برگزارکنندگان جشنواره کن 22 فیلم بخش مسابقه را از میان 1792 فیلم متقاضی انتخاب کردند و آثار برگزیده تلفیقی هوشمندانه از ستارهها و قدیمیها، فیلمهای هنری و استعدادهای جدید بینالمللی هستند. فرومو در این باره گفت: ما فیلم بیشتر و فیلم کمتر نداریم. رویدادهای مختلف و زرق و برق درست مانند فیلمهای مولف بخشی از تاریخ جشنواره فیلم کن است.
کن که بدون تردید مهمترین جشنواره سینمایی دنیاست، امسال میزبان حدود 1000 فیلم و 30 هزار باردیدکننده است. در میان فیلمسازان جوان بخش مسابقه کن 61 میتوان به آری فولمن از رژیم صهیونیستی اشاره کرد که با مستند انیمیشنی "والس با بشیر" درباره قتل عام سال 1982 در دو اردوگاه صبرا و شتیلا در لبنان حضور دارد.
دو فیلمساز آرژانتینی نیز به کن میآیند: لوکرسیا مارتل که قبلا با "دختر مقدس" در این بخش حضور داشت با "زنان بدون سر" بازمیگردد که یک درام سیاسی با موضوع زنان است و پابلو تراپرو هم Leonera را با خود به کن میآورد.
ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را شان پن به عهده دارد و سرجیو کاستلیتو بازیگر، کارگردان و فیلمنامهنویس ایتالیایی، ناتالی پورتمن بازیگر آمریکایی، آلفونسو کوارون کارگردان مکزیکی، آپیچاتپنگ ویراستاکول کارگردان تایلندی، الکساندرا ماریا لارا بازیگر آلمانی و رشید بوغریب کارگردان فرانسوی دیگر داوران این بخش هستند.
در بخش خارج از مسابقه چند فیلم با حضور گروهی از ستارهها نمایش داده میشود: وسترن "خوب، بد، عجیب" کیم جی ـ وون از کره جنوبی؛ "ویکی کریستینا بارسلونا" وودی آلن با بازی پنهلوپه کروز، اسکارلت جوهانسن و خاویر باردم که در اسپانیا ساخته شده و انیمیشن کمدی "کنگ فو پاندا" با حضور صداپیشههایی چون جک بلک، آنجلینا جولی، لوسی لیو و داستین هافمن.
"چی شد؟" با بازی دنیرو فیلم اختتامیه جشنواره کن 61 است
در مجموع، تعداد نمایندههای هر قاره در جشنواره کن 2008 به این شکل است: آسیا سه فیلم، اروپا هشت فیلم و آمریکای لاتین چهار فیلم. ضمن اینکه آمریکا با پنج فیلم و ترکیه و رژیم صهیونیستی هر یک با یک فیلم در بخش مسابقه حضور دارند. عجیب اینکه مادونا با فیلمی مستند درباره کودکان یتیم مبتلا به ایدز در مالاوی تنها نماینده آفریقا در جشنواره کن امسال است.
از فیلمهای مستند مطرح جشنواره امسال که در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمیآیند میتوان به فیلم امیر کوشتوریتسا درباره مارادونا، فیلم زندگینامهای "تایسن" ساخته جیمز توباک و مستند "رومن پولانسکی: تحت تعقیب و دلخواه" ساخته ماریانا زنوویچ اشاره کرد.
از ایران نیز فیلم "ترانه تنهایی تهران" سامان سالور در بخش دوهفته کارگردانان و "برف" آیدا بگیچ تولید مشترک ایران، بوسنی و هرزگوین، آلمان و فرانسه در بخش هفته منتقدان جشنواره حضور دارند. شصت و یکمین جشنواره فیلم کن روز 25 مه (پنجم خرداد) با نمایش فیلم "چی شد؟" بری لوینسن با بازی رابرت دنیرو به پایان میرسد.
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