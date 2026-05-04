  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

۵۵۰ خودروی توقیفی در بروجرد تعیین تکلیف شوند

۵۵۰ خودروی توقیفی در بروجرد تعیین تکلیف شوند

بروجرد - دادستان عمومی و انقلاب بروجرد بر لزوم تعیین تکلیف ۵۵۰ دستگاه خودرو و ۲۵۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی در بازدید پارکینگ خودروهای توقیفی شهرستان بروجرد، ضمن بررسی آخرین آمار خودروهای توقیفی و اطلاع از تعداد، سال توقیف، نحوه مزایده و فروش و شرایط نگهداری آنها، بر لزوم تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف خودروهای باقی‌مانده و تکمیل مراحل قضایی و اداری تأکید کرد.

وی گفت: در این بازدید دستورات لازم برای مسقف کردن پارکینگ‌ها در راستای جلوگیری از فرسودگی وسایل نقلیه، ترخیص سریع خودروهایی که از سوی مراجع قضایی تعیین تکلیف شده‌اند و سیر مراحل قانونی برای تعیین تکلیف ۵۵۰ دستگاه خودرو و ۲۵۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های مذکور صادر شد.

کد مطلب 6819836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها