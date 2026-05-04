۵۵۰ خودروی توقیفی در بروجرد تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی در بازدید پارکینگ خودروهای توقیفی شهرستان بروجرد، ضمن بررسی آخرین آمار خودروهای توقیفی و اطلاع از تعداد، سال توقیف، نحوه مزایده و فروش و شرایط نگهداری آنها، بر لزوم تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف خودروهای باقی‌مانده و تکمیل مراحل قضایی و اداری تأکید کرد.

وی گفت: در این بازدید دستورات لازم برای مسقف کردن پارکینگ‌ها در راستای جلوگیری از فرسودگی وسایل نقلیه، ترخیص سریع خودروهایی که از سوی مراجع قضایی تعیین تکلیف شده‌اند و سیر مراحل قانونی برای تعیین تکلیف ۵۵۰ دستگاه خودرو و ۲۵۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های مذکور صادر شد.