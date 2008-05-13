هرگز تبانی نمی کنیم / برای مقاومت جایگاه یازدهم قهرمانی است

غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمش برابر ملوان بندرانزلی گفت: درست است سالها با احمدزاده دوست بوده ام و وی همانند برادرم می ماند اما در این بازی سخت که حکم مرگ و زندگی را برای آنها دارد، با قدرت به میدان می رویم تا جای هیچ حرف و حدیثی باقی نماند.

وی ادامه داد: ما در این دیدار هم با قدرت به میدان رفته و تنها به موفقیت تیم خود فکر می کنیم. هرگز اهل تبانی نبوده و اجازه نمی دهم به خاطر یک تیم، حق هیچ تیم دیگری ضایع شود. خدا نکند روزی برسد که بخواهیم در فوتبال به این مسائل روی بیاوریم.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی با بیان اینکه فشردگی مسابقات باعث خستگی و مصدومیت بازیکنان تیم ها شده، خاطرنشان کرد: البته این شرایط برای همه تیم ها وجود دارد و نمی خواهم انتقادی به آن وارد سازم اما با این شرایط حتی زمان لازم را برای ریکاوری بازیکنان نداریم و در نهایت همانند دیدار با استقلال اهواز باید از چند بازیکن اصلی خود به دلیل مصدومیت استفاده نکنیم.

وی با اشاره اینکه برای دیدار با ملوان تمام بازیکنان خود را در اختیار دارد، در مورد برنامه این تیم در دو بازی پایان لیگ افزود: ما در هر دو دیدار برای پیروزی به میدان می رویم اما کسب جایگاه یازدهم هم برای ما قهرمانی محسوب می شود. ما در این فصل با بودجه یک میلیاردی و در حالیکه 6 بازیکن خود را از دست دادیم و حتی یک بازیکن جدید نگرفتیم، عملکرد بسیار خوبی داشتیم.

پیروانی در پایان با بیان اینکه تاکنون با هیچ تیم دیگری مذاکره نکرده است، در مورد تمدید قراردادش با تیم مقاومت سپاسی گفت: مسئولان مقاومت در این چند سال احترام زیادی برایم قائل بودند ولی اگر نتوانند با بازیکنانی که قراردادشان به پایان رسیده است، به توافق برسند، دیگر توان ادامه همکاری با این تیم را نخواهم داشت.