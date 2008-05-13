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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۳۹

ثبت نام حوزه های علمیه استان خراسان آغاز شد

ثبت نام حوزه های علمیه استان خراسان آغاز شد

ثبت نام حوزه های علمیه سه استان خراسان در 61 حوزه علمیه برادران و 35 حوزه علمیه خواهران آغاز شد.

مدیر پذیرش حوزه های علمیه استان خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : ثبت نام مدارس علمیه وابسته به این مرکز از دارندگان مدرک سیکل، دیپلم و بالاتر در مدارس علمیه شهر مشهد تا 31 خرداد و در دیگر حوزه های علمیه تا 20 تیر ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام شریف زاده افزود: در مشهد حوزه علمیه برادران فاضلیه و خواهران نرجس به صورت انحصاری از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی ثبت نام می کنند. 33 حوزه علمیه خواهران در مقطع دییلم و 2  حوزه علمیه نیز در مقطع سیکل ثبت نام خواهند داشت.

وی افزود: در حوزه های علمیه برادران نیز 18 مدرسه علمیه از دارندگان مدرک دیپلم و 43 حوزه علمیه از فارغ التحصیلان مدرک سیکل ثبت نام خواهند کرد. آزمون ورودی نیز در 28 تیر ماه در 11 مرکز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 681986

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