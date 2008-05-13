ثبت نام حوزه های علمیه استان خراسان آغاز شد

مدیر پذیرش حوزه های علمیه استان خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : ثبت نام مدارس علمیه وابسته به این مرکز از دارندگان مدرک سیکل، دیپلم و بالاتر در مدارس علمیه شهر مشهد تا 31 خرداد و در دیگر حوزه های علمیه تا 20 تیر ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام شریف زاده افزود: در مشهد حوزه علمیه برادران فاضلیه و خواهران نرجس به صورت انحصاری از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی ثبت نام می کنند. 33 حوزه علمیه خواهران در مقطع دییلم و 2 حوزه علمیه نیز در مقطع سیکل ثبت نام خواهند داشت.

وی افزود: در حوزه های علمیه برادران نیز 18 مدرسه علمیه از دارندگان مدرک دیپلم و 43 حوزه علمیه از فارغ التحصیلان مدرک سیکل ثبت نام خواهند کرد. آزمون ورودی نیز در 28 تیر ماه در 11 مرکز برگزار خواهد شد.