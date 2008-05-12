اسکله بهمن تنها مبدا ورودی کالا به قشم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر آخرین مصوبه کمیسیون استانی ستاد مبارزه با قاچاق کالای هرمزگان، تنها مبدا ورودی کالا به جزیره قشم اسکله بهمن معرفی و هر گونه تخلیه بار در منطقه ای جز حریم این اسکله در حکم کالای قاچاق بوده و با آن بر اساس قوانین حاکم بر مبارزره با قاچاق کالا برخورد می شود.

بر اساس این مصوبه نیروی انتظامی موظف شده است تا شناورهایی را که اقدام به تخلیه و یا بارگیری کالا از سایر مناطق این جزیره را می کنند به سمت اسکله بهمن هدایت کرده و نسبت به بررسی اسناد و اوراق مربوط در این اسکله اقدام کنند.

بر اساس اعلام ستاد مبارزه با کالای قاچاق قشم قایقهای موتوری به هیچ عنوان شناور تجاری محسوب نشده و در صورت مشاهده حمل کالاهای حجیم با آنها برخورد قاطع قانونی صورت می گیرد.

از دیگر موارد مصوب در کمیسیون استانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعمال تخفیف 15 درصدی در سود بازرگانی بازارجه مرزی هرمز است که جهت رونق دهی به اقتصاد این جزیره مورد تحقق قرار گرفته است.

جزیره قشم دارای وسعت 1500 کیلومتر مربعی است که 300 کیلومتر مربع از وسعت آن منطقه آزاد تجاری و 1200 کیلومتر دیگر آن منطقه ویژه اقتصادی به شمار می رود.