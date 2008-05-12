۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۰۴

سفر رسانه ای 3/

مرکز آموزش فنی و حرفه ای فلارد بهره برداری شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مرکز آموزش فنی و حرفه ای فلارد واقع در شهر کرد از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای شهرکرد در جریان بازدید خبرنگاران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور از این مرکز در جمع خبرنگاران گفت: ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه ای بخش فلارد در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع از سال 84 با اعتبار 220 میلیون تومان شروع شد و در سال جاری تکمیل و به بهره برداری رسید.

نورالله سعیدی افزود: تجهیزات آموزشی این مرکز با اعتبار 50 میلیون تومان از محل مصوبه سفر اول ریاست جمهوری خریداری و نصب شد و متناسب با نیاز های بازار و اشتغالزایی در استان رشته های جوشکاری، نقشه کشی، نقشه برداری، تعمیرکار اتومبیل ، قالیبافی، خیاطی و گلدوزی در دو فاز برای کار آموزان خواهر و برادر آموزش داده می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 86 سازمان فنی وحرفه ای استان چهارمحال و بختیاری نسبت به دیگر دستگاههای اجرایی 40 درصد رشد داشته است.

