مرکز آموزش فنی و حرفه ای فلارد بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای شهرکرد در جریان بازدید خبرنگاران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور از این مرکز در جمع خبرنگاران گفت: ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه ای بخش فلارد در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع از سال 84 با اعتبار 220 میلیون تومان شروع شد و در سال جاری تکمیل و به بهره برداری رسید .

نورالله سعیدی افزود: تجهیزات آموزشی این مرکز با اعتبار 50 میلیون تومان از محل مصوبه سفر اول ریاست جمهوری خریداری و نصب شد و متناسب با نیاز های بازار و اشتغالزایی در استان رشته های جوشکاری، نقشه کشی، نقشه برداری، تعمیرکار اتومبیل ، قالیبافی، خیاطی و گلدوزی در دو فاز برای کار آموزان خواهر و برادر آموزش داده می شود .