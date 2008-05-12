۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

گزارش تصویری/ امضای قرارداد همکاری بین خبرگزاری مهر و APP پاکستان

اسلام آباد – خبرگزاری مهر: قرارداد همکاری و تبادل خبر و تجربیات آموزشی بین خبرگزاری مهر از ایران و خبرگزاری رسمی پاکستان (APP) بعد از ظهر امروز به امضای مدیران عامل دو خبرگزاری رسید.

جلسه در وزارت ارتباطات و اطلاع رسانی پاکستان

جلسه با مدیران خبرگزاری آسوشیتد پرس پاکستان

سمت چپ "حاجی غلام حضور باجوا" مدیر عامل خبرگزاری APP پاکستان

برگزاری مراسم دعا بعد از امضای قرارداد

عکس/ خبرگزاری مهر - پاکستان

