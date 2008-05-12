گزارش تصویری/ امضای قرارداد همکاری بین خبرگزاری مهر و APP پاکستان

اسلام آباد – خبرگزاری مهر: قرارداد همکاری و تبادل خبر و تجربیات آموزشی بین خبرگزاری مهر از ایران و خبرگزاری رسمی پاکستان (APP) بعد از ظهر امروز به امضای مدیران عامل دو خبرگزاری رسید.