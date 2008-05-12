قرارداد همکاری خبری و آموزشی خبرگزاری مهر و خبرگزاری APP پاکستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از اسلام آباد ، مدیر عامل خبرگزاری مهر پس از دیدار با وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی دولت پاکستان ، امروز در نشست مدیران ارشد خبرگزاری رسمی آسوشیتدپرس پاکستان که به منظور امضای قرارداد همکاری تشکیل شده بود ، به تحولات بزرگ حاصل از انقلاب اسلامی ایران اشاره و آزادی رسانه ها و مطبوعات و همچنین فعالیت احزاب و نهادهای مدنی را از جمله دستاوردهای بزرگ آن برشمرد.

پرویز اسماعیلی گفت: گرچه انقلاب مردم ایران با انواع توطئه های دشمنان از جمله جنگ تحمیلی و تحریم های مختلف و ظالمانه روبرو شد ، اما با ایستادگی پایه های خود را مستحکم کرد و در اولین گام و در قانون اساسی با به رسمیت شناختن فعالیت احزاب و رسانه ها زمینه را برای حضور، مشارکت و نظارت هرچه بیشتر مردم در امور فراهم کرد.

مدیر عامل خبرگزاری مهر افزود: طی سالیان اخیر برنامه اصلی کشور به صحنه آوردن بخش خصوصی و غیر دولتی است. به نحوی که در حوزه اقتصاد با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و طی یک برنامه میان مدت باید سهم 80 درصدی دولت و 20 درصدی فعلی مردم در اقتصاد برعکس شده و 80 درصد منابع ملی به مالکیت عمومی درآید که اجرای صحیح این فرمان یک انقلاب اقتصادی بی نظیر در ایران و کل کشورهای اسلامی و منطقه خواهد بود.

اسماعیلی همچنین با ذکر اعداد و ارقام مقایسه ای از وضعیت رسانه های کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: در سالهای اخیر سهم بخش غیر دولتی ، احزاب و گروههای مستقل در اطلاع رسانی ایران بسیار گسترش یافته و خبرگزاری ها و روزنامه های متعددی مشغول فعالیت هستند. ضمن اینکه نسل جوان امکان حضور بیشتر در فضای رسانه ای کشور را پیدا کرده است.گرچه این تجربه دائما در حال تکمیل شدن است.

وی از مدیران خبرگزاری APP پاکستان و همچنین مقامات دو کشور به خاطر انعقاد این قرارداد تشکر کرد و گفت: ملت های ایران و پاکستان با توجه به ریشه های غنی فرهنگی و دینی مانند یک روح در دو بدن هستند و ملت ایران هیچگاه بیداری مردم مسلمان پاکستان را در دفاع از اسلام و پیامبر اعظم (ص) فراموش نخواهد کرد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه مردم پاکستان در ماجرای اهانت سلمان رشدی مرتد به اسلام در کتاب آیات شیطانی و اهانت روزنامه های دانمارکی به پیامبر اولین تظاهرات اعتراض آمیز را برگزار کردند ، افزود: متاسفانه سطح روابط دو کشور در حوزه های مختلف هم سطح با علایق و پیوندهای محکم ملت های ایران و پاکستان نیست و ارتباط بین رسانه ها و انتقال صحیح واقعیت ها و معرفی ظرفیت های همکاری بین دو کشور می تواند این عقب ماندگی را جبران کند.

وی با بیان اینکه خبرگزاری ها و رسانه های غربی با انتقال غیر واقعی اخبار در صدد دور کردن مردم دو کشور ، محروم کردن آنها از امکانات یکدیگر و افزایش وابستگی آنها به قدرت های بزرگ هستند گفت: اشتراکات فرهنگی اقتضا می کند تا رسانه های پاکستان به جای منابع غربی ، ایران را از درون ایران ببینند و بالعکس . لذا این همکاری می تواند گامی بزرگ به احیای طرفیت های بزرگ همکاری دو کشور محسوب شود.

در این دیدار "حاجی غلام حضور باجوا" (Haji Ghulam Hazoor Bajwa) مدیر عامل خبرگزاری آسوشیتدپرس پاکستان (APP) نیز ضمن خیر مقدم به مدیر عامل خبرگزاری مهر گفت: خبرگزاری APP ابتدا در سال 1910 و بعد از استقلال پاکستان در سال 1947 فعالیت کرده است و هم اکنون با 36 خبرگزاری دنیا قرارداد مبادله خبر دارد.

وی با اشاره به دوستی و برادری دو ملت و پایداری و استحکام روابط دو کشور در دوره های مختلف افزود: خبرگزاری APP علاوه بر خبر محصولات عکس و فیلم خبری نیز تهیه و در اختیار تمام رسانه های پاکستان قرار می دهد.

"باجوا" با تاکید بر شناخت کافی از توانمندی و نفوذ رسانه ای مهر در ایران و منطقه ، از انعکاس خبرهای صحیح از پاکستان در رسانه های ایران استقبال کرد و گفت: ما امضای این قرارداد را تحولی بزرگ در روابط فیمابین می دانیم و امیدواریم با توجه به همزمانی انعقاد این قرارداد با نهایی شدن احداث خط لوله صلح ، این همکاری جلوه بیشتری پیدا کند و یادگار بماند.

مدیر عامل خبرگزاری APP با اشاره به اینکه در سالهای اخیر 50 تلویزیون و 600 نشریه در پاکستان راه اندازی شده است ، افزود: فعالیت رسانه ها در پاکستان آزاد است و هیچ مقامی طبق قانون اساسی حق فشار بر رسانه ها را ندارد و 4 خبرگزاری غیر دولتی نیز در پاکستان فعالیت می کنند . با توجه به بررسی های ما خبرگزاری غیر دولتی مهر در ایران از همه آنها قوی تر است و ما به همکاری با مهر افتخار می کنیم. چرا که رسانه های شما از جمله مهر و تهران تایمز دارای اعتبار بین المللی هستند و لذا این همکاری یک امتیاز است.

مدیر عامل خبرگزاری مهر نیز ضمن تشکر از حسن نظر مدیر عامل خبرگزاری APP گفت: تجربه بالا و نیز رعایت استانداردهای خبری و از همه مهمتر رعایت اخلاق حرفه ای و اطلاع رسانی سالم و مثبت ویژگی هایی است که APP پاکستان را از سایر خبرگاری های منطقه متفاوت کرده است و مهر نیز به این همکاری افتخار می کند.

"باجوا" ادامه داد: خبرگزاری APP به دو زبان اردو و انگلیسی و 5 زبان محلی و با 750 خبرنگار در سراسر پاکستان فعالیت دارد و علاوه بر آن در شهرهای نیویورک، واشنگتن ، دهلی نو، پکن، لندن، تهران ، کابل و برخی شهرهای دیگر نیز نمایندگی خبری دارد.

وی در واکنش به پیشنهاد اسماعیلی برای راه اندازی بحش فارسی در خبرگزاری APP با توجه به ریشه های مشترک فرهنگی و زبانی دو ملت گفت: ما از این پیشنهاد بسیار خوب استفاده می کنیم چراکه بسیاری از نخبگان ، کارمندان بلند پایه و حتی مردم عادی ما با زبان فارسی آشنایی دارند و ما این پیشنهاد را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

اسماعیلی نیز با اشاره به 6 زبانه بودن خبرگزاری مهر از پیشنهاد همکاری طرف پاکستانی برای تقویت بخش اردو استقبال کرد.

در پایان این نشست قرارداد همکاری متقابل امضا و بخش های مختلف خبرگزاری APP مورد بازدید مدیر عامل خبرگزاری مهر قرار گرفت. در این دیدار مدیران بخش های مختلف خبرگزاری APP حضور داشتند.