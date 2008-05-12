تشکیل کارگروه فعال سازی ایران کد در ۳ وزارتخانه کلیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگروه که به ریاست مسعود موحدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی و با حضور احمد غلامزاده، مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و مجری ایران کد برگزار شد، نمایندگانی از وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، امور اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، دفاع و بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورحضور داشتند.

در این جلسه تشکیل سه کارگروه تخصصی مشترک ایران کد با وزارتخانه های صنایع و معادن، بهداشت و اقتصاد و امور دارایی به منظور شفاف سازی بیشتر مزایای بهره برداری از ایران کد و تعامل بیشتر این سه دستگاه با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تصویب شد.

همچنین از آنجا که مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران متولی طراحی و اجرای نظام ایران کد بوده و نیازمند آمار و اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید و عرضه کالاها یا خدمات مشغول هستند، می باشد؛ این کار گروه تصمیم گرفت تا کلیه دستگاههای اجرایی که نسبت به صدور مجوز، پروانه یا گواهی اشخاص نامبرده اقدام می کنند، آمار و اطلاعات مربوطه را در قالب مستندات کامپیوتری و یا فایل اداری به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ارائه نمایند.

در عین حال از آنجا که یکی از مهم ترین کارگروه های یاد شده کارگروه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می شود، در این جلسه مقرر شد برای تقویت ضمانت های اجرایی عضویت واحدهای تولیدی و توزیعی فعال در زمینه محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و دارویی که پروانه فعالیت خود را از سوی وزارت بهداشت دریافت می کنند، برای اخذ یا تمدید پروانه موظف به ارائه شناسه ملی کالا-ایران کد- شوند و در کاتالوگ الکترونیکی منتشره در پرتال ملی کالا، شماره پروانه ساخت، شماره گواهی استاندارد و لوگوهای مربوطه اطلاع رسانی شود. همچنین مقرر شد تا کالاهای فاقد پروانه ساخت از وزارت بهداشت، در پرتال ملی کالامنعکس نشده و برای عملی شدن موارد یاد شده توافقنامه های مربوط از سوی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و وزارتخانه یاد شده تنظیم و امضاء شود.

در این جلسه همچنین نمایندگان وزارتخانه های عضو کارگروه فعال سازی ایران کددرکشور به ارائه امکانات خود برای توسعه ایران کد و امکان ساماندهی، مبادلات و به اشتراک گذاری اطلاعات به بحث و بررسی پرداختند و مشکلات خود را در این زمینه بیان کردند تا مقدمات اجرایی شدن مصوبه دولت در مورد ایران کد را فراهم آورند.