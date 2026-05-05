در مینی سریال «متولد آوریل» بازی می کنم؛ ملودرام خانوادگی در فضای ملی

نسرین نکیسا بازیگر تلویزیون درباره سریالی که این روزها در آن مشغول فعالیت است، به خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر مشغول بازی در مینیسریال «متولد آوریل» به تهیهکنندگی احمد زالی و نویسندگی و کارگردانی حسین قاسمی جامی هستم که اثری خانوادگی با نگاهی ملی است.
وی ادامه داد: قصه و فضای اثر به نوعی بازتابدهنده رنگ و لعاب خانواده ایرانی است و در عین حال، حس مهماننوازی، رشادت، نوعدوستی و انساندوستی که در روحیه ایرانیان وجود دارد در این مجموعه نیز به زیبایی قابل مشاهده است و به تصویر کشیده میشود.
این بازیگر با اشاره به خلاصه ای از قصه این سریال اظهار کرد: داستان درباره خانوادهای است که مهمانی از خارج از مرزهای این سرزمین دارد. او به واسطه یافتن نشانههایی از پسرش که در زمان جنگ در ایران بوده به ایران می آید. میزبان او نیز همان خانواده ای است که من نقش مادر خانواده را بازی می کنم. اتفاقاتی هم در خلال بازگشت این فرد به ایران رقم می خورد. مجموعه قصه بسیار دلچسب و خوبی دارد که برای مخاطب ملموس است.
وی درباره ادامه تولید این پروژه اظهار کرد: تصویربرداری، احتمالا تا پایان اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید، هرچند این اثر در چند ماه اخیر و در پی اتفاقاتی که رخ داده است چند باری متوقف شد.
نکیسا درباره دیگر جزئیات این سریال بیان کرد: فرخ نعمتی، ارسلان قاسمی، افشین نخعی، نگار بابایی و تعدادی از بازیگران دیگر در این سریال به ایفای نقش می پردازند، حدود ۶ قسمت دارد و این روزها در تهران در حال تصویربرداری است.
