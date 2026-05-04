۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

جشنواره «هلهله فرشته‌ها» قم امسال در فضای خیابان برگزار می شود

قم- دبیر هجدهمین دوره جشنواره «هلهله فرشته‌ها» از تغییر محل برگزاری این رویداد در سال جاری و در فضای باز و در سطح خیابان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیدواریان بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تغییر رویکرد برگزاری جشنواره «هلهله فرشته‌ها» در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط اخیر کشور و حضور پررنگ و مستمر مردم در خیابان ها، تصمیم بر آن شد که این رویداد فرهنگی و اجتماعی برخلاف سال‌های گذشته در فضای باز برگزار شود.

وی با اشاره به اهداف این تغییر رویکرد افزود: برگزاری جشنواره در فضای عمومی شهر می‌تواند به تقویت همدلی، افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد حس وحدت در میان اقشار مختلف جامعه کمک کند.

دبیر هجدهمین جشنواره «هلهله فرشته‌ها» ادامه داد: در این دوره، تمرکز اصلی بر اجرای برنامه‌ها در محیط‌های باز شهری است و تلاش شده تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم فراهم شود.

وی گفت: جزئیات برنامه‌های این جشنواره در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد در حال انجام است.

امیدواریان همچنین از پیش‌بینی اقدامات حمایتی در حاشیه این جشنواره خبر داد و افزود: در قالب این رویداد، ۱۱۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان واجد شرایط اهدا خواهد شد که این اقدام در راستای ترویج ازدواج آسان و حمایت عملی از جوانان صورت می‌گیرد.

گفتنی است جشنواره «هلهله فرشته‌ها» همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های فرهنگی با محوریت ترویج سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده به شمار می‌رود.

