به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیدواریان بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تغییر رویکرد برگزاری جشنواره «هلهله فرشتهها» در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط اخیر کشور و حضور پررنگ و مستمر مردم در خیابان ها، تصمیم بر آن شد که این رویداد فرهنگی و اجتماعی برخلاف سالهای گذشته در فضای باز برگزار شود.
وی با اشاره به اهداف این تغییر رویکرد افزود: برگزاری جشنواره در فضای عمومی شهر میتواند به تقویت همدلی، افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد حس وحدت در میان اقشار مختلف جامعه کمک کند.
دبیر هجدهمین جشنواره «هلهله فرشتهها» ادامه داد: در این دوره، تمرکز اصلی بر اجرای برنامهها در محیطهای باز شهری است و تلاش شده تا زمینه مشارکت گستردهتر مردم فراهم شود.
وی گفت: جزئیات برنامههای این جشنواره در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد و هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد در حال انجام است.
امیدواریان همچنین از پیشبینی اقدامات حمایتی در حاشیه این جشنواره خبر داد و افزود: در قالب این رویداد، ۱۱۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان واجد شرایط اهدا خواهد شد که این اقدام در راستای ترویج ازدواج آسان و حمایت عملی از جوانان صورت میگیرد.
گفتنی است جشنواره «هلهله فرشتهها» همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) برگزار میشود و از جمله برنامههای فرهنگی با محوریت ترویج سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده به شمار میرود.
