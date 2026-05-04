به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشینه کارشناسی و اجرایی طرحهای اجتماعی در سطح استان، اظهار کرد: تمرکز بر ظرفیتهای محلی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است که امتحان خود را در سختترین شرایط امنیتی و اجتماعی با موفقیت پس داده است.
محلهمحوری؛ از مانورهای پیشدستانه تا حماسههای میدانی
استاندار اصفهان با یادآوری اقدامات انجام شده پیش از بحرانهای اخیر خاطرنشان کرد: پیش از آغاز جنگ، معاونتهای اجتماعی و سیاسی با جدیت و فشردگی بسیار، جلسات موثری را با دستگاههای ذیربط برگزار کردند و ما حتی مانورهای عملیاتی را در قالب طرحهای خاص و «طرح دوام» در محلات مختلف اجرا کردیم تا آمادگی لازم برای مواجهه با بحرانها ایجاد شود.
وی افزود: تجربه جنگ تحمیلی ثابت کرد که دغدغه محلهمحوری کاملاً بهجا و درست بوده است و حضور مردم در مساجد، میادین و خیابانها و پیوستن گامبهگام اهالی محلات مختلف به یکدیگر در ایام دشوار، نشاندهنده قدرت لایزال همبستگی اجتماعی در مقیاس محلی است.
نقش معتمدین در دوران بازسازی و نوسازی
جمالینژاد با بیان اینکه این مدل رفتاری باید در دوران پساکارزار نیز تداوم یابد، تصریح کرد: اگر میخواهیم کشور در برابر آسیبهای آتی واکسینه شود، باید فرهنگ «همسایه برای همسایه» و پیوند دلها در سطح محلات را حفظ کنیم و این همدلی نباید به دوران جنگ محدود شود.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به استراتژی استان در حوزه بازسازی و نوسازی اشاره کرد و گفت: در فرایند بازسازی، معتمدین محلی رکن اصلی هستند و قرار بر این است که نمایندگان و دلسوزان هر محله در کنار شهرداری و بنیاد مسکن، دغدغههای مردم را مستقیماً به ستاد بازسازی منتقل کنند و حضور پررنگ این عزیزان در ستاد بازسازی باعث میشود تا ایرادات با سرعت و صداقت برطرف شده و روند نوسازی بر مدار مطالبات واقعی مردم حرکت کند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از الگوی موفق محلهمحوری دوران جنگ در مسیر بازسازی، تضمینکننده سرعت و کیفیت خدماترسانی به شهروندان خواهد بود.
نظر شما