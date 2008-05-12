دو میلیارد و 300 میلیون ریال برای عمران شهری فریم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در فریم، محسن زارعی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان بخشداری دودانگه اظهار داشت: نگاه دولت نهم به مناطق محروم و محرومیت زدایی است و باید این نگاه در دولتهای بعدی تقویت شود.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ای در راستای توسعه روستاهای محروم و مناطق کمتر توسعه یافته در استان به تناسب کشور تدوین شده که می تواند افق های شکوفایی و نوآوری را در سال جاری پدیدار نماید.

فرماندار ساری در ادامه از اختصاص یک منطقه نمونه گردشگری از مصوبات سفر ریاست جمهوری در بخش دودانگه شهرستان ساری خبر داد و بر سرمایه گذاری در بخش توریست و گردشگری در منطقه تاکید کرد.

زارعی اظهار امیدواری کرد: با تلاش مسئولین بخش، تفاهم و همدلی آنان در سال نوآوری و شکوفایی شاهد دستاورد خوبی در موضوع اشتغال و دیگر نیازمندی های مردم شریف دودانگه باشیم.

به گزارش مهر، فرماندار ساری در ادامه از پروژه های آبرسانی، راهسازی، سالن ورزشی، ساخت مسکن محرومین، طرح هادی و زمین های کشاورزی روستاهای خرم آباد، پارتکلاف کرسب، مسکوپا، ورمز آباد، جوجاده، پاجی و میانا و سیاهدشت بازدید و از نزدیک با مردم، دهیاران و اعضای شورای اسلامی این روستاها دیدار و گفتگو کرد.

شهرستان ساری از بخش های دودانگه، چهاردانگه، کلیجان رستاق و میاندرود تشکیل شده است.