۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۱۶

دو میلیارد و 300 میلیون ریال برای عمران شهری فریم اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری از اختصاص، دو میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار به منظور عمران، شهر جدید فریم بخش دودانگه ساری در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در فریم، محسن زارعی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان بخشداری دودانگه اظهار داشت: نگاه دولت نهم به مناطق محروم و محرومیت زدایی است و باید این نگاه در دولتهای بعدی تقویت شود.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ای در راستای توسعه روستاهای محروم و مناطق کمتر توسعه یافته در استان به تناسب کشور تدوین شده که می تواند افق های شکوفایی و نوآوری را در سال جاری پدیدار نماید.

فرماندار ساری در ادامه از اختصاص یک منطقه نمونه گردشگری از مصوبات سفر ریاست جمهوری در بخش دودانگه شهرستان ساری خبر داد و بر سرمایه گذاری در بخش توریست و گردشگری در منطقه تاکید کرد.

زارعی اظهار امیدواری کرد: با تلاش مسئولین بخش، تفاهم و همدلی آنان در سال نوآوری و شکوفایی شاهد دستاورد خوبی در موضوع اشتغال و دیگر نیازمندی های مردم شریف دودانگه باشیم.

به گزارش مهر، فرماندار ساری در ادامه از پروژه های آبرسانی، راهسازی، سالن ورزشی، ساخت مسکن محرومین، طرح هادی و زمین های کشاورزی روستاهای خرم آباد، پارتکلاف کرسب، مسکوپا، ورمز آباد، جوجاده، پاجی و میانا و سیاهدشت بازدید و از نزدیک با مردم، دهیاران و اعضای شورای اسلامی این روستاها دیدار و گفتگو کرد.

شهرستان ساری از بخش های دودانگه، چهاردانگه، کلیجان رستاق و میاندرود تشکیل شده است.

