برنامه مبارزات صبح فردا ووشوکاران ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ماکائو، برنامه صبح اولین روز مسابقات ووشو قهرمانی آسیا بدین شرح است که بانوان ایران در مبارزات بخش سانشو از ساعت 9 صبح به رقابت با دیگر حریفان خواهند پرداخت.

براین اساس فرزانه دهقان در وزن 52- کیلوگرم در نخستین مبارزه خود به دیدار "ایر کیم" از کره جنوبی خواهد رفت. راضیه طهماسبی نیز در نخستین مبارزه خود در وزن 56- کیلوگرم برابر "تای هوا" از ویتنام به میدان می رود.

زهرا کریمی دیگر نماینده ووشو ایران مبارزات خود در وزن 60- کیلوگرم را با جدال برابر "مارینو" از فیلیپین آغاز خواهد کرد و در نهایت اینکه خدیجه آزادپور در وزن 65- کیلوگرم در اولین مبارزه خود در این وزن برابر "تای ین" از ویتنام به میدان خواهد رفت.

درحالی که ووشوکاران کشورمان در بخش تالو صبح فردا رقابتی نخواهند داشت، جلال ساکی ووشو کار وزن 56- کیلوگرم ایران نخستین مبارزه خود را در این وزن برابر "وون هین" از مالزی انجام خواهد داد.