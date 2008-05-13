قانون اختیارات کمیته انضباطی را تعیین می کند/ اختلافی با کفاشیان ندارم

عبدالرحمن شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : کمیته انضباطی تاکنون برپایه قوانین و آئین نامه انضباطی به اعمال قانون پرداخته و هیچ عامل خارجی در تصمیمات و آراء صادره از سوی این کمیته تاثیرگذار نبوده است و از این پس نیز همین رویه در کمیته انضباطی ادامه خواهد داشت.

شاه حسینی اضافه کرد: کمیته انضباطی تعامل بسیار خوبی با فدراسیون فوتبال دارد و هیچگونه اختلافی در این زمینه با مدیریت فدراسیون و سایر کمیته ها ندارد و تصور می کنم نسبت به اظهارات آقای کفاشیان در خصوص محدود شدن اختیارات کمیته انضباطی بیش از حد بزرگ نمایی شده و برخی رسانه ها بیشتر در این زمینه به حاشیه سازی پرداخته اند.

وی با بیان اینکه حمایت های رئیس فدراسیون فوتبال همواره یکی از دلگرمی ها و پشتوانه های این کمیته در اجرای فوتبال و قانون در فوتبال کشور بوده است اظهار داشت: تاکنون با آقای کفاشیان تعامل و ارتباط کاری خوبی داشتم و اگر حمایت های ایشان و تاکید بر استقلال کاری کمیته انضباطی نبود هرگز به فعالیت در این مسئولیت سنگین و پراسترس ادامه نمی دادم.

رئیس کمیته انضباطی در پایان گفت : تصور می کنم برخی اظهارات از سوی مسئولان فدراسیون تحت فشار و در شرایط غیر عادی مطرح می شود چرا که با شناختی که از آقای کفاشیان دارم ایشان همواره بر آرامش و پرهیز از تنش در فوتبال تاکید دارند و هرگز با برخی اظهارنظرهای حساب نشده فضای فوتبال کشور را به سمت حاشیه سوق نمی دهد.