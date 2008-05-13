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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۰۳

کریمی در گفتگو با مهر:

شاید از دو هفته دیگر بتوانم تمرین کنم / سپاهان پیش از دیدار با پرسپولیس قهرمان می شود

شاید از دو هفته دیگر بتوانم تمرین کنم / سپاهان پیش از دیدار با پرسپولیس قهرمان می شود

مهاجم مصدوم تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد که شاید بتواند از دو هفته دیگر تمرینات اختصاصی خود را آغاز کند.

محمود کریمی در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: پس از عمل جراحی به مدت دو هفته در تهران ماندم تا زیر نظر پزشک معالج دوران درمانم را آغاز کنم. البته از پنجشنبه با اجازه دکتر به اصفهان آمده ام تا ادامه درمان خود را در این شهر پیگیری کنم.

وی ادامه داد: در حال حاضر پانسمان چشمانم را باز کرده ام اما هنوز اشیاء را تار می بینم که طبق نظر پزشک معالج این مشکل تا یکی، دو ماه دیگر بطور کامل برطرف می شود.

مهاجم مصدوم تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: اگر مشکل خاصی نداشته باشم از دو هفته دیگر می توانم تمرینات سبک و اختصاصی خود را آغاز کنم ولی تا سه ماه دیگر نمی توانم در تمرینات گروهی تیم شرکت کنم.

وی در خصوص وضعیت سپاهان اضافه کرد: بازیکنان تیم انگیزه زیادی دارند تا صنعت نفت را در اصفهان شکست داده و در صورت تساوی پرسپولیس و صباباتری، پیش از دیدار آخر با پرسپولیس قهرمانی خود را در لیگ برتر جشن بگیریم.

کریمی در پایان گفت: نفرات سپاهان در فصل جاری فشار زیادی را تحمل کردند ولی پس از حذف از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، ابتدا می خواهند قهرمان لیگ شده و پس از آن با قهرمانی در جام حذفی، این فصل سخت را با خوشحالی به پایان برسانند.

کد مطلب 682038

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