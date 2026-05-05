محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس اندازه‌گیری‌های ساعت ۶ صبح امروز (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شهرکرد ۳۷ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات کمتر از ۱۰ میکرون ۹۳ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

وی افزود: شاخص کیفیت هوای شهرکرد اکنون ۱۰۴ است و این وضعیت برای گروه‌های حساس ناسالم ارزیابی می‌شود.

کریمی ادامه داد: در شهرستان بروجن نیز غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۸ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

به گفته وی ، «شاخص کیفیت هوا در بروجن ۱۰۷ است و این شهر نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.»

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حد استاندارد شاخص کیفیت هوا ۱۰۰ است، بیان کرد: توصیه می‌شود سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

لازم به ذکر است؛ اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان به‌صورت مستمر وضعیت هوا را پایش و نتایج را برای اطلاع‌رسانی عمومی منتشر می‌کند.

