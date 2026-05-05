۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۹

کیفیت هوای شهرکرد و بروجن در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس

شهرکرد-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: آخرین پایش‌های انجام‌شده در صبح امروز نشان می‌دهد کیفیت هوا در دو شهر استان در محدوده «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار گرفته است.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس اندازه‌گیری‌های ساعت ۶ صبح امروز (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شهرکرد ۳۷ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات کمتر از ۱۰ میکرون ۹۳ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

وی افزود: شاخص کیفیت هوای شهرکرد اکنون ۱۰۴ است و این وضعیت برای گروه‌های حساس ناسالم ارزیابی می‌شود.

کریمی ادامه داد: در شهرستان بروجن نیز غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۸ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

به گفته وی ، «شاخص کیفیت هوا در بروجن ۱۰۷ است و این شهر نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.»

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حد استاندارد شاخص کیفیت هوا ۱۰۰ است، بیان کرد: توصیه می‌شود سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

لازم به ذکر است؛ اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان به‌صورت مستمر وضعیت هوا را پایش و نتایج را برای اطلاع‌رسانی عمومی منتشر می‌کند.

