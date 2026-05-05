۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

معاون استاندار بوشهر: تضارب آرا و شنیدن نقدها موجب گشایش می شود

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: تضارب آرا و شنیدن نقدها و پیشنهادها زمینه ساز گشایش و رفع مشکلات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح سه شنبه در آیین بزرگداشت مقام معلم در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر با اشاره به نقش مهم معلمان در سطح جامعه اظهار کرد: معلمان به عنوان پرورش دهنده نسل جوان جامعه نقش مهمی را در حوزه آموزشی و تربیتی دارند.

وی با اشاره به نقش معلمان در آینده کشور خاطرنشان کرد:معلمان بواسطه ارتباط عاطفی و مستمر با دانش‌آموزان و الگوپذیری از معلمان، می‌توانند آنان را با واقعیت‌های زیسته و تجربه شده در دهه‌های گذشته آشنا کرده و هنرمندانه، آنان را با ایجاد امید به آینده، متکی به توانایی‌های ذاتی و بالقوه میهن برای پیشرفت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: همان‌گونه که جامعه فرهنگی پیشران مبارزه با رژیم شاهنشاهی و در جنگ هشت ساله نیز در صحنه نبرد حاضر بود، در این دوران نیز بیش از پیش به تقویت این نقش نیازمندیم.

جهانیان بیان کرد: آفت و آسیبی که در کمین نسل نوجوان و جوان ماست و دشمنان نیز تلاش خود را بر آن متمرکز ساخته‌اند، ایجاد حس بی‌تفاوتی نسبت به حوادث و رویدادهایی است که هر چند ممکن است در ظاهر زندگی شخصی آنان را متأثر نسازد لیکن آثار مهمی بر جامعه و زیست جمعی دارد و ضروری است که در این مقطع حساس که در معرض تهدید دشمنان و البته اقتدار لازم برای پاسخگویی هستیم، مراقب باشیم همگی نسبت به وضعیت عمومی کشور فعالانه ایفای نقش کنیم.

وی نقد سازنده و تحمل نظر مخالف را بدون اصرار بر درستی و تحمیل سلیقه، راهگشا دانست و گفت در تضارب آرا و شنیدن نقدها و پیشنهادها گشایش ایجاد می‌شود و این فرهنگ را جامعه معلمان ما می‌توانند تقویت و توسعه دهند.

